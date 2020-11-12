الكنيسة تطلق منصة رقمية لعرض التاريخ القبطي وتعاليم الآباء

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إطلاق منصة رقمية جديدة على شبكة الإنترنت من المقرر أن تحمل اسم "COC"، لعرض التراث القبطي والتاريخ الكنسي.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة، إن المنصة الرقمية الجديدة (قناة علي السوشيال ميديا) والتي ينوي المركز الإعلامي القبطي الأرثوذكسي إطلاقها على شبكة الإنترنت، من المقرر أن تحمل اسم "COC"، وتحمل الرؤية العامة لها عدة أهداف، أهمها بناء وعي كنسي وروحي مستنير من خلال تقديم التراث الكنسي المستمد من أسفار الكتاب المقدس، وتعاليم آباء الكنيسة وحياتهم التقوية، والصلوات الليتورجية ونظام العبادة مع التأكيد على الهوية القبطية والانتفاع بتاريخ الكنيسة الذي يبرز بوضوح يد الله العاملة في الإنسان.

بولس حليم: القناة الجديدة ستقدم التراث الكنسي والتأكيد على الهوية القبطية

وأضاف المتحدث باسم الكنيسة، أنه في إطار حرص الكنيسة على إشراك الأقباط في تحديد برامج المنصة الجديدة أطلق المركز الإعلامى القبطي الأرثوذكسي استطلاعًا للرأي على مواقع التواصل الاجتماعي لابداء جموع الشعب القبطي، آرائهم فيها، للأخذ به عند تحديد برامج المنصة الرقمية الجديدة.

ويشمل استطلاع الرأي التعرف على نوعية البرامج المفضلة للأقباط على التلفزيون والإنترنت، سواء دينية وتنمية مهارات وسياسية وطبية واجتماعية وإخبارية وترفيهية ورياضية وتاريخية وثقافية وموسيقى ومسابقات وبرامج شباب، كما تهدف الكنيسة للتعرف على نوعية الفيديوهات التي يشاهدها الأقباط على السوشيال ميديا سواء كانت دراما كالمسلسلات والأفلام أو المحتوى التعليمي والثقافي أو المحتوى الإخباري أو الموسيقى والترفيه، فضلًا عن التعرف على مشاهدتهم للقنوات المسيحية القبطية وما إذا كانوا يشاهدونها أم لا، والمقدار الذي يشاهدون فيه سواء كل يوم أو كل يومين أو ثلاثة أو مرة في الأسبوع.

وأشار المركز الإعلامي في الاستطلاع إلى أن قناة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية "Coptic Orthodox Church Channel" ستتواجد على منصات السوشيال ميديا، وستكون متاحة بسهولة لاأي فرد في أي وقت وأي مكان، لذا تود أن تتعرف على أي موقع يحب الأقباط أن يشاهدوا القناة عليه مثل "فيس بوك"، أو "يوتيوب"، أو موقع إلكتروني تابع للقناة على شبكة الإنترنت، أم من خلال تطبيق على "الموبايل".

كما تستطلع الكنيسة آراء الأقباط في المدة المفضلة للبرامج التي يحبوا متابعتها، وما إذا كانت 5 إلى 10 دقائق، أم من 10 إلى 20 دقيقة، أو من 20 إلى نصف ساعة.