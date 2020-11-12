إبراهيم فايق يتعرض لوعكة صحية.. وزملاؤه يطالبون محبيه بالدعاء

تعرّض الإعلامي إبراهيم فايق، لوعكة صحية مفاجأة، الأربعاء، إذ تغّيب عن تقديم حلقة أمس من برنامجه "جمهور التالتة" الذي يُعرض عبر قناة "أون تايم سبورت".

وكتب محمد عمارة، رئيس تحرير البرنامج، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "نعتذر عن عدم بث حلقة اليوم من برنامج جمهور التالتة بسبب وعكة صحية لإبراهيم فايق.. نسألكم الدعاء".

وناشد أصدقاء إبراهيم فايق، الجمهور، بالدعاء لع بالتعافي من وعكته الصحية، ليعود إلى الشاشة ويقدم برنامجه بشكلٍ طبيعي في أقرب وقت.

وانضم الإعلامى الرياضي إبراهيم فايق، في شهر فبراير الماضي، إلى مجموعة القنوات الرياضية للشركة المتحدة، حيث وقع مع تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عقود الانضمام إلى المجموعة التي تضم باقة من القنوات الرياضية المتميزة ونخبة من أبرز الإعلاميين والمحللين في مجال الإعلام الرياضى.

ويعد "فايق" واحدًا من أبرز الإعلاميين في الوسط الرياضي خلال السنوات الأخيرة، حيث سبق له العمل في العديد من القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية، وتميزت برامجه بالنقد الرياضي المتميز من خلال مجموعة من الكتاب والمحللين ونجوم الساحرة المستديرة.

إبراهيم فايق في بداية حياته المهنية، تعرّف على الإعلامي أحمد شوبير الذي ساعده في دخول مجال الإعلام، حيث عمل معه كمراسل في قناة الحياة عام 2008 ببرنامج "الكورة مع شوبير"، وبعد 3 أشهر من عمله كمراسل، قرر "شوبير" أن يجعله يقدم فقرة "الأجندة" في آخر برنامجه لمدة 3 دقائق.

تدرج في قناة الحياة حتى قدم البرنامج الرياضي الرئيسي بها “الملاعب اليوم”، ثم انتقل بعدها لقناة “مودرن كورة” فقدم الاستوديوهات التحليلة وقدم البرنامج الرئيسي أيضًا “كورة النهاردة”، و”كورة عربية”، و”كورة نيوز”، حتى انتقل بعدها لقناة “مودرن سبورت”، وعمل مع الإعلامي أحمد شوبير مجددًا.

انضم لمجموعة قنوات cbc حيث قدّم برنامج “ساعة رياضة” على شاشة cbc Extra لمدة سنتين و3 أشهر، حتى مارس 2016، تلاه برنامج “السوبر” حتى أغسطس 2016، ثم انتقل بعدها إلى قناة soprts dmc في سبتمبر من نفس العام، لتقديم برنامج “الحريف”، وانتقل بعدها إلى قناة "النهار"، قبل أن يستمر في قناة "أون تايم سبورت".

كما يخوض تجربة العمل الإذاعي، من خلال تقديم برنامج “ملعب 9090” على “الراديو 9090″، منذ فبراير 2015 حتى الآن.