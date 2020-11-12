السيسي لرئيس البرلمان اليوناني: نشكركم على إيصال صوتنا لأوروبا

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر، لرئيس البرلمان اليوناني على إيصال صوت مصر إلى برلمانات أوروبا، داعيًا لأن تكون هناك زيارات متبادلة بين البرلمان اليوناني واليونان المصري.

وأضاف السيسي، خلال كلمة لرئيس البرلمان اليوناني أذاعتها قناة "إكسترا نيوز": "نشكركم على حفاوة الاستقبال في كل مكان أقصده في اليونان، رغم إجراءات كورونا، ما يدل على حجم المودة والمحبة بين الطرفين".

وأتمّ السيسي كلمته موجهًا تحياته إلى الشعب اليوناني الصديق: "وستجدون دائمًا مصر بجانبكم الدولة الصديقة الداعمة لكم".