السيسي لرئيس وزراء اليونان السابق: نقدر تطور التعاون الثنائي مع بلادكم

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، التقى صباح اليوم في أثينا، أليكسيس تسيبراس، رئيس وزراء اليونان السابق والرئيس الحالي لحزب سيريزا اليوناني.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الرئيس أكد اعتزاز مصر حكومةً وشعبا، بعلاقاتها مع اليونان، معربا عن تقديره لمستوى تطور علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات خلال فترة تولي "تسيبراس" منصب رئيس وزراء اليونان، متطلعا إلى مواصلة التشاور بين البلدين لتنسيق المواقف إزاء مجمل التطورات الإقليمية.

من جانبه، أعرب تسيبراس، عن ترحيب اليونان واعتزازها بتنمية العلاقات مع مصر في المجالات وذلك في ظل الدور المحوري لمصر في الشرق الأوسط وشرق المتوسط، وما تمثله من دعامة لأمن واستقرار المنطقة.

وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر والرؤى، بشأن مجمل المواقف السياسية والقضايا في المنطقة، خاصة الأزمة الليبية وتطورات الأوضاع في شرق المتوسط.