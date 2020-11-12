السيسي يلتقي وزير الطاقة اليوناني لتعزيز التعاون في الطاقة

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي التقى صباح اليوم في أثينا، كونستانتينوس هاتزيداكيس، وزير الطاقة والبيئة اليوناني.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ اللقاء تناول بحث دعم التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الطاقة، خاصةً في ضوء الجهود المصرية لتعزيز قطاع الطاقة سواء على المستوى الإقليمي أو الوطني داخل مصر.

وأكد الرئيس الأهمية التي توليها مصر لتعزيز علاقات التعاون مع اليونان في مجالات الطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة، خاصة بعد تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط بالتوقيع على ميثاقه من قبل دوله الأعضاء، والذي سيمثل محفلا إقليميا مهما في هذا الاطار، إضافة للاتفاقية الثنائية التي أبرمت مؤخرا لترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، والتي ستتيح تعظيم الاستفادة من مخزون الغاز الطبيعي والثروات الهيدروكربونية بالمناطق الاقتصادية لكل الطرفين بالبحر المتوسط.

وأضاف المتحدث الرسمي أنّ اللقاء عكس الإرادة المشتركة بين البلدين لتفعيل جهودهما، للتعاون في مجال الطاقة لنتائج واقعية من أجل صالح البلدين والشعبين الصديقين.