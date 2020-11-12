مستشار القادة والأركان: زيارة السيسي لليونان تؤكد أن مصر لا تترك حلفاءها

قال اللواء أركان حرب محمد الشهاوي مستشار كلية القادة والأركان، وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لليونان مهمة جدًا من حيث الدلالة والتوقيت، في ظل متغيرات إقليمية ودولية في منطقة شرق المتوسط وانتخاب رئيس أمريكي جديد، فضلًا عن تداعيات أزمة الرسوم المسيئة.

وأضاف خلال حواره مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، و"on"، الذي تقدمه الإعلامية هدير أبو زيد، أن هذه الزيارة تؤكد أن مصر لا تترك أصدقائها وحلفائها في ظل الاستفزازات من بعض الدول الإقليمية في شرق المتوسط.

وتابع، أن زيارة رئيس الجمهورية إلى اليونان توطد العلاقات الخارجية معها، وتعزز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتفتح مجالًا للاستثمار الأجنبي في مصر وبخاصة الاستثمار اليوناني الذي لا يعتبر كبيرًا، إذ يبلغ حجمه 155 مليون يورو، كما ستفتح الزيارة أبواب التصدير الخارجي لليونان، إذ بلغت صادرات مصر إلى اليونان نحو 441 مليون يورو خلال 6 أشهر فقط.

وأشار إلى أن العلاقات التاريخية بين مصر واليونان ترجع إلى عام 1833، كما أن الحضارتين المصرية واليونانية من أقدم 3 حضارات في العالم بالإضافة إلى الحضارة الصينية، موضحًا أن هناك تدريبات مشتركة مع اليونان حيث تكررت 9 مرات ما يؤكد أهمية أمن البحر المتوسط والمصالح الاقتصادية المشتركة للبلدين، إذ تبعث برسائل ردع لكل من تسول له نفسه المساس بالأمن القومي الإقليمي والأمن القومي للبلدين.

ويعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته إلى اليونان عددًا من الزيارات المختلفة بدأت منذ أمس الأربعاء بلقائه مع رئيسة جمهورية اليونان، ورئيس الوزراء اليوناني، واستمر اليوم بلقائه مع رئيس البرلمان اليوناني أيضًا.