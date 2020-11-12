لجنة السياسات بالبنك المركزي تحدد أسعار الفائدة اليوم

تترقب أسواق المال وخبراء الاقتصاد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، سواء تثبيت أو خفض أو رفع أسعار الفائدة مساء اليوم.

وتبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي مصير أسعار الفائدة، مساء اليوم الخميس، خلال اجتماعها التاسع وقبل الأخير هذا العام، وسط توقعات متأرجحة بين التثبيت والخفض.

وكانت اللجنة خفضت أسعار الفائدة 0.5% خلال اجتماعها الأخير في 24 سبتمبر الماضي لتصل إلى 8.75% للإيداع، و9.75% للإقراض، وذلك للمرة الثانية هذا العام بعد الخفض الاستثنائي بنسبة 3% خلال اجتماع طارئ في مارس الماضي وذلك كإجراء استباقي لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويستهدف البنك المركزي أن يصل معدل التضخم السنوي خلال الربع الأخير من عام 2020 إلى 9%، بزيادة أو نقصان 3%.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس، سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 4.6% خلال أكتوبر مقابل 3.3% في سبتمبر الماضي.

كما سجل في المدن 4.5% خلال أكتوبر مقابل 3.7% في سبتمبر الماضي، بحسب بيانات جهاز الإحصاء.

وقفز معدل التضخم الشهري للأسعار في إجمالي الجمهورية عن أكتوبر الماضي، إلى 2.3% مقابل صفر في سبتمبر الماضي.

وارتفع معدل التضخم الشهري في المدن إلى 1.8% خلال أكتوبر الماضي مقابل 0.3% في سبتمبر الماضي، وفقا لبيانات الجهاز.

ويستهدف البنك المركزي أن يصل معدل التضخم السنوي خلال الربع الأخير من عام 2020 إلى 9% بزيادة أو نقصان 3%.

وخفض البنك المركزي المصري متوسط أسعار الفائدة خلال العام الماضي لـ 4 مرات، عندما خفض متوسط الاسعار بنحو 450 نقطة .

وفي 3 نوفمبر 2016، قرر البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، ليتم تحديد السعر وفق آليات العرض والطلب بعد اتفاق مع صندوق النقد الدولي.