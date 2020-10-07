طارق عامر ضمن أفضل 20 محافظا للبنوك المركزية في العالم

اختارت مجلة "جلوبال فاينانس" العالمية، طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري ضمن أفضل 20 محافظًا للبنوك المركزية في العالم خلال 2020، وذلك للعام الثاني على التوالي.

وذكرت المجلة في بيان لها أن اختيار محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر ضمن القائمة للسنة الثانية على التوالي جاء في ضوء تقرير تقييم الأداء الذي تصدره المجلة سنويًا، وضم هذا العام أكثر من 94 محافظًا للبنوك المركزية حول العالم.

وينتظر تكريم محافظ البنك المركزي المصري على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المقبلة في واشنطن ضمن قائمة محافظى البنوك المركزية الذين تم اختيارهم، بعد حصولهم على أعلى التقييمات من حيث الأداء، وفقًا لعملية تقييم دقيقة تضم عدة معايير صارمة، منها جهودهم في الحفاظ على استقرار العملة والتضخم، والإدارة الناجحة لأسعار الفائدة ومواجهة الركود الاقتصادي، والقدرة على مواجهة الأزمات.

وضمت قائمة أفضل 20 محافظًا للبنوك المركزية بجانب محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر كلًا من محافظي البنوك المركزية في استراليا، والبرازيل، وبلغاريا، وشيلي، والكويت، وماليزيا، والمغرب، وبيرو، وكوريا الجنوبية، وتايوان، والتشيك، وجورجيا، وهندراوس، وايسلندا، وبراجواي، وروسيا، والسعودية، والولايات المتحدة، واسرائيل.

واختير طارق عامر العام الماضي ضمن ذات القائمة كواحد من بين أفضل 20 محافظًا للبنوك المركزية في العالم، كما فاز العام الماضي بجائزة المصرفي الإفريقي (African Banker Award) السنوية كأفضل محافظ للبنوك المركزية بالقارة لعام 2019.

وقال جوزبف جيارابوتو مدير عام مجلة "جلوبال فاينانس"، إن البنوك المركزية واجهت هذا العام ظروفًا صعبة وتحديات كبيرة بسبب جائحة كورونا، ما دفعها للتعامل مع هذه الظروف.

ونجح طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري خلال العام الحالي 2020، من خلال العديد من الاجراءات والتدابير التي اتخذها المركزي المصري مع بداية تفشي أزمة فيروس كورونا في تجنيب الاقتصاد المصري العديد من الأزمات، وساهمت تلك القرارات والمبادرات في تخفيف التداعيات السلبية للجائحة التي ضربت العالم، وكان لتلك القرارات أثر كبير في الحفاظ على العمالة وتشغيل المصانع وغيرها، كما نجحت السياسة النقدية في الحفاظ على معدلات التضخم منخفضة، فضلا عن استقرار السوق المصرفي.