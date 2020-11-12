استقرار أسعار الدواجن المحلية.. و"المجمد" يرتفع 3.2%

شهدت أسعار الدواجن الحية استقرارا في الأسعار خلال 10 أيام متوالية دون زيادة ليباع الكيلو بـ 19 جنيها (مزرعة) و23 و24 جنيها للمستهلكين، فيما ارتفعت أسعار الدجاج المجمد بنحو 3.2 % في السوق المحلية.

وتعقد شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة اجتماعًا موسعًا خلال أيام قليلة لمناقشة استعداداتها لاستقبال موسم الشتاء، للحفاظ على تواجد صغار المربين في منظومة الإنتاج.

وقال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة، إن الاجتماع المقبل سيناقش سبل استعداد أصحاب هذا القطاع لاستقبال الشتاء ومعرفة مطالبهم وعرضها على الجهات المعنية المختلفة، حتى لا تحدث مشكلات فيما يتعلق بالتدفئة وغير ذلك، بخاصة أن الذين يتأثرون من التقلبات الجوية هم صغار المربين، وبالتالي يخرج منهم عدد كبير حتى لا يتعرض لخسائر.

ومن ناحية أخرى، أبدى "السيد" تخوفه من استمرار تدني أسعار الدواجن في المزارع، ما يؤدي إلى خروج مجموعة من صغار المربين بسبب عدم قدرتهم على البيع بما يغطي التكلفة الحقيقية للتربية، مطالبًا الجهات المعنية بسرعة التدخل وبحث مشاكل المربين خاصة في ظل دخول موسم الشتاء حتى لا يخرج صغار المربين ويقل المعروض، وبالتالي ترتفع الأسعار.

وقال السيد، لـ"الوطن"، إن هناك تدخلًا وتعاونا ثلاثيا بين الغرفة وهيئة صحة الحيوان وهيئة الخدمات البيطرية لتحديد المشاكل التي يعاني منها قطاع الدواجن، والسعي إلى حلها حتى لا تظهر مشاكل مع دخول الشتاء، في ظل مخاطبات الشعبة لكل الجهات المعنية والسعي بكل جهد لحل مشاكل قطاع الدواجن.

ولفت إلى أن التعاون اعتمد على حملات توعية ودورات تدربيية لرفع كفاءة العاملين بالقطاع، وأخذ مسحة من الحضانات وتوفير خط ساخن للإبلاغ عن ظهور أي حالة اشتباه بالإنفلونزا الطيور.

وأشار إلى أن الشعبة طالبت الجهات المسئولة توفير البوتاجاز اللازم للتدفئة لتقليل من كمية النافق من الدواجن فترة الشتاء، مؤكدا عدم ظهور أي شكوى حاليا من عدم توفيرها.

وتابع بأن المحافظات التي تعاني من النوات هي الأكثر طلبا للبوتاجاز من محافظات الجنوب، نتيجة للتراجع الكبير في درجات الحرارة.