الغرف التجارية: تمديد خصومات الجمعة البيضاء لـ3 أيام بسبب كورونا

قال محمد المصري نائب رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية، إن الغرفة ستمدد خصومات "الجمعة البيضاء"، التي ستوافق 27 نوفمبر الجاري، لمدة 3 أيام، لإتاحة الخصومات على المنتجات للجمهور لمدة زمنية أطول، وتقليل الازدحام، تطبيقا للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، من أجل تجنب نشر العدوى.

وأضاف "المصري" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن القيادة السياسية في مصر، تقوم بمجهود كبير لمجابهة الجائحة بشكل ربما يكون أفضل من أوروبا ودول عديدة، مشيرا إلى أن استكمالا لهذه الجهود ستعمل الغرفة التجارية بالتنسيق مع اتحاد الصناعات على مدة فترة الخصومات، خاصة في المحال التجارية داخل المولات، وهذا الأمر يصب في صالح المواطن الذي يجب عليه ارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعي.

يشار إلى أن جهاز حماية المستهلك كلف جميع فروعه وأعضاء الضبطية القضائية بملاحقة الإعلانات المضللة، ومتابعة المنتجات المعروضة للتأكد من جودتها وسعرها، بجانب عمل المرصد الإعلامي للجهاز الذي يتابع الإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.

وأوضح الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، في تصريحات سابقة، أن الجهاز ينسق مع الغرفة التجارية لمتابعة الحالة في الجمعة البيضاء، وسيجري رصد الإعلانات على القنوات الفضائية المخالفة، وفي حالة وجود مخالفات سيجري مخاطبة المجلس الأعلى للإعلام، لإيقاف هذه القنوات، لكن الأزمة تكمن في بث بعض القنوات من على أجهزة محمولة "لابتوب"، الأمر الذي يصعب من إيقافها بشكل دائم.

وتعد الجمعة البيضاء، حدثا عالميا يتكرر في شهر نوفمبر من كل عام، ويجري عرض المنتجات بخصومات كبيرة تصل إلى 40%، وتشهد إقبالا كبيرا من الجمهور للاستفادة من الخصومات.