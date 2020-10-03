شعبة الدواجن: سعر الكيلو في المزرعة 17 جنيها.. ولدينا 15 مليون أم

قال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن مصر لديها 15 مليون أم من الدواجن، ويبلغ نصيب الفرد أكثر من 21 كجم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "DMC": "حققنا الاكتفاء الذاتي، والإنتاج جيد جدًا ولدينا زيادة في الطاقة الإنتاجية، لهذا فإن السعر أصبح أقل، حيث يبلغ سعر البيع في المزرعة 17 جنيهًا للكيلو رغم ارتفاع سعر العلف وسعر الكتاكيت".

وتابع: "لا بد من إيجاد السعر العادل للمربي حتى نفتح آفاق تصدير لكل الدول المجاورة، وإن لم يحدث هذا الأمر فسيخرج المربي من المنظومة، ولا يوجد أي تخوف على أسعار الدواجن".

وتراجعت أسعار بورصة الدواجن، اليوم بعد أن شهدت استقرارا خلال الأيام الماضية، بالسوق المصرية، عقب تذبذب الأسعار التي سجلته على مدار الأشهر الماضية، ما بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أسعارها تراجعت عقب تراجع الاقتصاد العالمي بشكل ملحوظ، خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي أثّر بشكل سلبي على أسعار السلع والمنتجات، وتراجع القوى الشرائية للمواطنين، لجميع السلع ومن ضمنها أسعار الدواجن.

وكانت أسعار الدواجن، بدأت تتعافى نظرا لعودة الطلب عليها مرة أخرى، مع تراجع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في مصر، وعودة القوة الشرائية للسلع والمنتجات مرة أخرى.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

وقال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الدواجن تراجعت مرة أخرى ليسجل سعر الكيلو المعلن بالمزارع 17 جنيها، وهو أقل بكثير من التكلفة الفعلية للمنتج، مما يضعنا أمام أزمة فعلية تحتاج للتدخل السريع قبل تفاقمها، وخروج الأمر عن السيطرة، مشيرا إلى أن أشعار الدواجن تواصل إنخفاضها في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف والتي تراوحت ما بين 6700 و6800 جنيه، ما يجعل التكفلة الفعلية للمنتج تصل لـ 22 جنيها على الأقل.

وأوضح "السيد" أن كرتونة البيض الأبيض سجلت 31 جنيهًا في المزرعة، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح ما بين 35 إلى 36 جنيهًا بحسب المنطقة، مطالبا بضرورة تدخل الدولة ووجود بورصة للدواجن عادلة تتحكم بذمام الأمور، ووضع آلية محددة تسير وفق منهج مدروس، للسيطرة على السوق، مؤكدا أنه إذا استمرت الأسعار على هذه الوتيرة سيشهد السوق خروج العديد من التجار، مما يضعنها أمام أزمة حقيقية.

ووفقًا لإحصائيات الغرفة التجارية للثروة الداجنة بالقاهرة، فإن مصر تنتج سنويًا نحو 1.6 مليار طائر، وهو ما يحقق الاكتفاء الذاتي للمواطنين بنسبة 95%، ورغم هذا تحتاج السوق إلى استيراد 5% وهي نسبة ضعيفة للغاية مقارنة بالسنوات الماضية.

وأرجع سبب انخفاض الأسعار إلى زيادة المعروض من الدواجن في المزارع، مع استمرار الدورة الانتاجية، فضلًا عن تراجع القوة الشرائية للمواطنين، التي جعلت عدد كبير من المستهلكين يلجئون إلى شراء ما يلزمهم فقط، بسبب وجود أولويات في الوقت الراهن لدي الأسرة المصرية، منها الاستعداد للعام الدراسي الجديد للمدارس والجامعات.