بأكاديمية العلمين.. مشروع لاسترداد آثار مصر المهربة خلال الاستعمار

استضافت كلية الآثار والتراث الحضاري بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، اليوم، أول مشروع بحثي تحت عنوان "العمل على استرداد تراث أفريقيا".

يأتي المشروع الذي يستغرق 3 سنوات، بالتعاون مع جامعة "أوكسفورد، وجنوب أفريقيا"، وقطاع المتاحف بغانا، ومركز العلمين للإبداع، بفرع الأكاديمية بالعلمين الجديدة.

وقالت الدكتورة مونيكا حنا، عميد كلية الآثار بالأكاديمية العربية، إن فكرة المشروع تدور حول استعادة الآثار التي خرجت من أفريقيا في فترة الاستعمار، في إطار الحفاظ على الحقوق الثقافية لمصر والدول الأفريقية.

وأضافت الدكتورة مونيكا حنا أن المشروع يدرس التراث المصري الذي جرى فقده تحت الاستعمار، والظروف السياسية والتاريخية التي خرجت بها من مصر، فضلا عن طرق الاستعادة المختلفة القانونية والسياسية.

وأوضحت عميد كلية الآثار، أن الطلاب سيقومون بعمل قوائم وحصر للقطع الأثرية التي من حق مصر استردادها، لافتة إلى أن متحف أوكسفورد هو أول متحف سيقوم باسترداد الآثار لمصر.

وقالت الدكتورة نشوى البنداري، عميد كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بالأكاديمية العربية، أن هذا المشروع سيساعد على ربط التخصصات ببعض والمزج بين العلوم والآداب.

وأضافت عميد كلية الحاسبات، أن المشروع سيساعد الطلاب على الإطلاع على مجالات مختلفة، مشيرة إلى أنه يتضمن مشاركة طلاب من تخصصات الآثار والتراث الحضاري، والعلوم السياسية والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.