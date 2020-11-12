كمال درويش: يجب ترسيخ ثقافة "المكسب والخسارة" لنبذ التعصب الرياضي

أكد الدكتور كمال درويش رئيس الزمالك الأسبق، ضرورة ترسيخ القيم في الوسط الرياضي، ومنها إرساء ثقافة قبول الهزيمة، باعتبار أنه لا يوجد منتصر أو مهزوم للأبد، مشيرًا إلى أن وسائل الإعلام عليها دور كبير في ذلك.

وتابع "درويش" في كلمته بالمائدة المستديرة التي عقدها المجلس الأعلى للإعلام، قائلًا: "إحنا جيل القيم كانت واضحة فيه، لكن الأمور اختلفت مع الانتشار الإعلامي ووسائل الاتصال، ومن ثم يجب أن يُقابل ذلك بزراعة قيم رياضية إيجابية".

ولفت درويش إلى ما أسماه بـ"البرامج الغثة" التي يتابعها ملايين المشاهدين، مضيفًا "علينا دور تربوي في سبيل إعلاء شأن القيم مرة أخرى، ويجب ترسيخ ثقافة قبول الهزيمة، فمن ينتصر لا ينتصر للأبد، وهكذا المهزوم".

وقال "لدينا رصيد كبير نستطيع أن نعمل به، ونركز عليه، وسيقودنا ذلك في النهاية إلى ترشيد أبنائنا، ودور وسائل الاعلام رئيسي وحاسم في نقل هذه القيم".

وأطلق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شعار مباراة الأهلي والزمالك في مستهل انطلاق فعاليات المائدة المستديرة التي يعقدها المجلس بحضور الكاتب الصحفي كرم، رئيس المجلس، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في إطار تدشين حملة لنبذ التعصب بين فريقي الأهلي والزمالك، قبل خوضهما لقاء القمة التاريخي بنهائي دوري أبطال أفريقيا 27 نوفمبر الجاري.

ومن أبرز الأسماء في قائمة الحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور كمال درويش، رئيس نادي الزمالك السابق، والنقاد الرياضيين فتحي سند رئيس قناة الزمالك، وإيهاب الخطيب رئيس قناة الأهلي، ومحمد سيف وأسامة صقر، وحازم إمام وسيف زاهر، وعدد من رؤساء التحرير.