التنمية المحلية: حصيلة طلبات التصالح تجاوزت المليون و300 ألف طلب

قال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة وصلت إلى مليون و362 ألفا و210 طلبات تصالح حتى الآن، مؤكدا أن الوزارة خدمت 47 ألفا و539 متقدما بكامل المحافظات المصرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية فقط.

وأضاف "قاسم"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن محافظة القاهرة جاءت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في أوائل المحافظات، حيث سجلت 5387 طلب تصالح، ويليها محافظة البحيرة متقدمة بـ 4698 طلبا، يليها محافظة الجيزة بـ 4427 طلبا، ثم تأتي محافظة الفيوم بـ 3518 طلبا، ومن بعدهم تأتي محافظات القليوبية والشرقية والغربية.

وأكد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه على مستوى المحافظات المصرية، جاءت المنوفية في المركز الأول بـ 160977 طلبا، واقتربت منها محافظة البحيرة بشكل كبير بـ 158173 طلبا، ويليها القليوبية 144174 طلبا، ثم الدقهلية 95369 طلبا.