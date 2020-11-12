عاجل.. مدبولي يوجّه المحافظات بإثبات "إزالات المخالفات" بالصور

وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإثبات إزالات المخالفات والمباني المخالفة بالمحافظات بـ"الصور"، حتى لا يتحول الأمر إلى مجرد رصد للتعديات دون إزالتها من جذورها.

جاء ذلك في مستهل الجولة التي يجريها رئيس الوزراء، اليوم، لمحافظة بورسعيد؛ لتفقد تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

واستهل الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه جولتهم بالمحافظة، بتفقد وحدة التغيرات المكانية التابعة لبورسعيد، واستمع لشرح من العاملين بالوحدة عن مراحل رصد المخالفات والتعامل معها، حيث يتلقى المركز تقريرا يوميا يرصد مواقع وإحداثيات التغيرات والمخالفات، وعلى الفور يبلغ المركز المحافظة ويرسل فريقا يرصد ويصور المخالفة على الأرض، يلي ذلك تكليف فريق من الحي والجهات الأمنية المعنية لإزالة المخالفة فوراً.

وخلال ذلك، شاهد رئيس الوزراء صورا من الطبيعة لنوعيات المخالفات المرتكبة، وأكد ضرورة المتابعة الحثيثة لتنفيذ الإزالة، وإثبات ذلك بالصور، حتى لا يتحول الأمر إلى مجرد رصد للتعديات دون إزالتها من جذورها.

عقب ذلك، اتجه رئيس الوزراء لتفقد مركز معلومات شبكات المرافق، الذي يستهدف الحفاظ على البنية التحتية ووضعها على خرائط وربطها مساحيا على شبكة إحداثيات الجمهورية، مُكونا بذلك قاعدة بيانات علمية دقيقة ومتكاملة، باستخدام أحدث أنظمة المعلومات الجغرافية Gis، ومستعينا في هذا بالتقنيات العلمية والفنية الحديثة، حيث يتيح لجميع الأجهزة المعنية والمتخصصة معرفة أماكن الشبكات بدقة.

وتتمثل آلية العمل بالمركز، في استقبال إدارة خدمة العملاء، العميل، واستلام الأوراق المطلوبة منه، ومعرفة نوع المشروع وعنوانه، ثم تحرير أمر تنفيذ أعمال، ثم تتسلم إدارة العمل الميداني أمر تنفيذ أعمال ودفع طاقم عمل ميداني مزودة بأحدث الأجهزة المساحية وأجهزة الكشف عن المرافق، لتتم أعمال الرفع المساحي الكامل واكتشاف المرافق بالمشروع.