عاجل.. مدبولي: منح المحافظين سلطة تعطيل الدراسة وفق ظروفها

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منح المحافظين سلطة تقديرية لتعطيل الدراسة كُل في محافظته، وفقا للظروف على أرض الواقع، بما يُسهم في التخفيف من وطأة سقوط الأمطار الغزيرة على تلك المحافظات حال حدوثها.

وأضاف مدبولي، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء قبل قليل، أنّ التعطيل يتيح الفرصة أمام الأجهزة المحلية في التعامل الفوريّ مع الموقف أو أي مستجدات تتعلق به.

كان رئيس الوزراء، ترأس قبل قليل، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة.

ونوه مدبولي، بأنّ هذا الأسبوع شهد كذلك حدوث نوة المكنسة في محافظتي الإسكندرية ومطروح، وبناء على تقارير الأرصاد الجوية وتنبؤاتها التنبيه على المحافظين بإعلان حالة الطوارئ، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنّه كان يتابع الموقف تليفونيا مع المحافظين على مدار اليوم.

وفي هذا الصدد، وجّه رئيس مجلس الوزراء، الشكر لوزير الدفاع والإنتاج الحربيّ، القائد العام للقوات المسلحة، على دور القيادة الشمالية، وقيادة القوات البحرية في تقديم الدعم والمساندة لمحافظة الإسكندرية، للتعامل مع كمية الأمطار الغزيرة التي استمرت في الهطول لساعات طويلة، لافتا إلى أنّ المشكلة التي واجهت القائمين على التعامل مع هذه الأمطار كانت في المناطق العشوائية بالإسكندرية، ما يؤكد الأهمية البالغة التي توليها الدولة لتطوير تلك المناطق، ونقل السكان إلى مناطق بديلة مؤهلة.