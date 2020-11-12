شاهد على واقعة برج كهرباء طلخا: الفني تركنا وهرب "مش عايز وجع دماغ"

"وجدت يسري خلاص مات، ومفيش إلا أنا واقف علي الأرض، ومصطفي وشعبان مرمين على الأرض، وبعد وصول عم يسري، شيلت مصطفي مصاب حوالي كليو متر حتى وصلت به للمستشفى لإنقاذه"، هكذا يحكي طارق الصباحي، أحد شهود العيان في واقعة وفاة شاب علي برج كهرباء ضغط مرتفع بقرية "المنيل"، بمركز طلخا في محافظة الدقهلية، الذي كان يساعدهم في العمل وهو على الأرض، مؤكدا أنه بعد وصوله للطريق ركب سيارة وتوجه به إلى مستشفى دميرة، وعقب اطمئنانه عليه عاد لمكان الحادث مرة أخري، موضحا أن فني الكهرباء تركهم وهرب "وقال مش عايز وجع دماغ".

وقال "الصباحي"، لـ"الوطن": "كنا شغالين أنا على الأرض، وكان يسري ومصطفى وشعبان أعلى البرج فوق ينقلوا الكابلات الكهربائية من برج متهالك إلى آخر مزروع جديد، وأنا كان دوري أناولهم العدة للشغل فوق، وبعد أن نقلوا كابلين على فازتين وينقلوا الثالثة، التيار الكهربي اتوصل عليهم".

ويصف طارق الصباحي الموقف، قائلا: "فجأة وجدت يسري بيرعش فوق ومتكهرب، ومصطفى وشعبان نطوا من فوق العمود على الأرض، مسافة حوالي 12 متر، وفوجئت بفني الكهرباء لما قلنا له: الحق التيار وصل، سابنا وطلع جري هاربا وتركني بمفردي، وأرسلت استغاثات ولم ينجدني أحد، حتى وصل عمل (يسري) لي".

وأضاف "الصباحي": ظل يسري على العمود حتى وصل مأمور مركز شرطة طلخا، وأمر بتنزيله، والفني كان قافل تليفونه يقول: مش عاوز وجع دماغ من حد، وفر هاربا ولم أراه إلا في النيابة بعد القبض عليه".

وتابع: "كنت في ذهول والكهرباء 11 ألف فولت، وليست عادية، لو طلعت فوق العمود هاتفحم زيه، ومفيش إنقاذ من الكهرباء، سابوه متعلق على البرج، حتى جاءت الشرطة ونزلناه من فوق بحبل.

وتساءل "الصباحي": "كيف أن إدارة شركة الكهرباء تحاول أن تبعد الاتهام عنها وتقول إن ما وصل الكابلات كانت كهرباء ديزل من مزرعة دواجن؟، موضحا: "أقول لهم أين الصحة والسلامة المهنية بالشركة؟، وأين الاحتياطات بوضع أرضي يحمي الشباب الموجودين أعلى العمود؟، وألا تعلمون أنه بقطع الكهرباء عن قرية بالكامل، احتمال أن يكون فيه ماكينة ديزل تعمل في هذا التوقيت، ثم أن قوة ماكينة الديزل لا يمكن أن تكون بهذه القوة، وهذه أمور فنية يفهما المختصون في الكهرباء".

وأكد طارق الصباحي: "كل اللي احنا عاوزينه حق يسري وزملائنا المصابين، ومحاسبة المقصرين، حتي لا يتكرر مثل هذا الحادث البشع".

وكان اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا إلى إدارة شرطة النجدة، بمصرع شاب صعقا بالكهرباء أعلى أحد الأعمدة جهد متوسط، بقرية "المنيل" بدائرة مركز شرطة طلخا، في أثناء قيامه بأعمال الصيانة، والتصاق جثمانه بالأسلاك والعمود.

وانتقل ضباط المباحث وسيارة إسعاف ومسؤولي طوارئ الكهرباء إلى مكان البلاغ، وجرى فصل التيار عن العمود وإنزال الجثة، وبالفحص المبدئي تبين أن الجثة لشاب يدعى "يسري محمد عبدالفتاح، 21 سنة"، من قرية "كفر الجنينة"، مركز نبروه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.