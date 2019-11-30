فوجئ مسوؤلو الشركة العامة للمشروعات الكهربائية "ايليجكت" التابعة لقطاع الأعمال، بسرقة 27 برج كهرباء ضغط عالي "تحت الإنشاء" من الكيلو 83 حتى الكيلو 93 على طريق "الكريمات - الزعفرانة" القديم نطاق عمل الشركة، ونطاق قسم شرطة عتاقه بمديرية أمن السويس.

واتهم مسوؤلو الشركة عامل حراسة الأبراج بالتقصير في تأمين الأبراج ومتابعتها.

تلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة بني سويف، بتلقيه بلاغا من هيثم محمد عبد المنعم نصار، 39 عام، محامي الشركة العامة للمشروعات الكهربائية "ايليجكت" التابعة لقطاع الأعمال، مقرها شارع يوسف الجندي باب اللوق بالقاهرة، باكتشاف مسؤولي الشركة سرقة عدد 27 برج كهرباء ضغط عالي "تحت الإنشاء" من الكيلو 83 حتى الكيلو 93 على طريق "الكريمات - الزعفرانة" القديم نطاق قسم شرطة عتاقه بمديرية أمن السويس، ولم تقم الشركة بالإبلاغ أو تحرير أي محاضر بالواقعة، وفقا لبيان أمني.

وتبين من التحريات الأولية أنه بسؤال "عبدالعزيز.أ.ح.ط"، 54 عاما، فني أول تركيبات كهربائية بذات الشركة، والمسؤول عن المرور ومتابعة الأعمال بتلك الأبراج، مقيم بشبين الكوم في المنوفية، أقر أن الأبراج المسروقة كانت بحراسة "عيد. ر.ع"، 39 عاما، عاطل، مقيم بالكريمات بالجيزة، وانتهى العقد المحرر بينه وبين الشركة نهاية العام الماضي، ولم يجدد له نظرا لسرقة بعض المحتويات الخاصة بالأبراج أثناء حراسته لها، وحاليا دون حراسة، وأنه لم يقم بالمرور عليها منذ قرابة شهر تقريبا حتى اكتشاف الواقعة.

واتهم مسوؤلو الشركة عامل الحراسة بالتقصير الجسيم في تأمين خطوط الكهرباء، وعدم المتابعة، وعدم الإبلاغ في حينه.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وحُرر المحضر رقم 59 أحوال مركز بني سويف، وجارٍ إرساله بالمتهم لقسم عتاقة بمديرية أمن السويس للاختصاص والعرض على النيابة العامة.