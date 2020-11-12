"جمارك أرقين" تضبط محاولتي تهريب كمية من الأدوية المحظورة

تمكن رجال الجمارك باللجنة الأولى بمنفذ أرقين برئاسة أحمد الصاوي أحمد مدير الجمرك، من ضبط محاولتي تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة وقانون الجمارك.

وكانت المحاولة الأولى في جمرك الوارد وبناء على مذكرة معلومات من الرائد احمد ضياء بوحدة البحث الجنائي والنقيب بيتر هاني بوحده المفرقعات بالمعبر، مفادها اعتزام المدعو "ا.ا.ع" سوداني الجنسية تهريب كمية من الأدوية البشرية في الأتوبيسات القادمة من الخرطوم.

وبالعرض على أحمد الصاوي أحمد مدير الجمرك شكل لجنة لتفتيش الراكب وأمتعته الشخصية فتبين وجود 11940 قرص Plavix وEltroxin وmethycobal وmyforti و225 حقنة Rhophlac وEprex وprivigen مخبأة بين طيات الملابس داخل أمتعته الشخصية.

أما المحاولة الثانية فكانت بجمرك الصادر بناء على مذكرة معلومات مقدمة من الرائد أحمد ضياء رئيس وحدة البحث الجنائي والنقيب بيتر هاني بوحدة المفرقعات بالمعبر، مفادها اعتزام المدعو "ه . ع . م" سوداني الجنسية تهريب كمية من الأدوية البشرية في الأتوبيسات المتجهة إلى الخرطوم.

وتولت نفس اللجنة بتفتيش الراكب وأمتعته الشخصيه فتبين وجود 2000 علبة بيتاديرم كريم موضعي Betaderm و2640 قرص يورنكس urinex، مخبأة بين طيات الملابس داخل أمتعته الشخصية، وبلغت التعويضات المستحقه 288 ألفا و980 جنيها.

قرر أحمد جعفر مدير عام الإدارة العامة لجمارك أسوان، تحرير محضري ضبط جمركي رقمي 27 و28 لسنة 2020، وتم إحالتهما للنيابة العامة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك وأحمد القرنشاوي رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، بتشديد الرقابة على كل المنافذ الجمركية وإحباط محاولات التهرب الجمركي.