"حياة كريمة": تلقينا مليونين و261 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء

كشفت مؤسسة "حياة كريمة" عن وصول عدد طلبات التصالح الواردة للمبادرة حتى الآن إلى 2 مليون و261 ألف طلب من أصل 3 ملايين و160 ألف مخالفة بناء، وذلك منذ تدشين حملة " التصالح حياة" في 25 سبتمبر الماضي لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتخفيف إجراءات وأعباء التصالح عليهم.

وأشارت المؤسسة، في بيان صحفي اليوم، إلى أن المؤسسة تعمل في هذه المبادرة مع وزارة التنمية المحلية ووزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة صناع الخير.

وبحسب قرار مجلس الوزراء الصادر في أكتوبر الماضي، تنتهي المهلة الحكومية للتصالح في مخالفات البناء في نهاية نوفمبر الجاري.

ويتم تنفيذ المبادرة في 9 محافظات، هي: أسوان والأقصر وسوهاج وقنا وأسيوط والمنيا والبحيرة وقنا والوادي الجديد ومطروح، حيث بدأ التنفيذ الفعلي في 4 محافظات هى الأقصر وأسوان والمنيا والوادي الجديد.

ففي محافظة أسوان، بلغ عدد قرى مبادرة حياة كريمة بمرحلتيها الأولى والثانية 11 قرية، وسُددت جدية التصالح لأكثر من 95 حالة بهذه القرى، وذلك بعد دراستها من قبل عدد من الجهات، والتأكد من انطباق شروط المبادرة عليها.

أما في محافظة الأقصر، فوصل عدد القرى التي عملت عليها المبادرة في مراحلها الثلاث إلى 4 قرى، وسُددت جدية الحجز لـ10 حالات مستحقة ممن تنطبق عليهم شروط المبادرة.

الأمر ذاته في محافظة المنيا التي وصل عدد القرى التي عملت المبادرة عليها خلال مراحلها الثلاث إلى 25 قرية، وبلغ عدد المستحقين من ساكنيها إلى 82 حالة انطبقت عليهم شروط المبادرة، حيث تم سداد جدية التصالح لهم جميعًا خلال أيام 8 و9 و10 نوفمبر الجاري.

فيما وصل عدد الحالات المستحقة بمحافظة الوادي الجديد إلى 4 حالات في 13 قرية، تم سداد جدية التصالح لها جميعًا خلال أيام 8 و9 و10 من الشهر الجاري.