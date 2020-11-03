جنوب سيناء تعلن شروط تخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء

أعلنت محافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، الإجراءات والضوابط الخاصة بتخفيض قيمة المبالغ المقررة للتصالح مع مخالفات البناء بنسبة 25%، وفقًا للقرار رقم "222" لسنة 2020.

وأوضح محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، أن نسبة التخفيض ستكون وفقًا للضوابط والشروط التي جرى وضعها من قبل اللجان المختصة.

وقال المحافظ إنه سيجري احتساب نسبة الخصم ال " 25% " وفقًا للمبالغ التي جرى احتسابها من قبل لجان البت في مخالفات البناء، عقب الانتهاء من حساب المبالغ المقررة للتصالح.

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أنه في حالة عدم انتهاء لجان البت من أعمالها سيجرى تحديد نسبة الخصم بشكل مبدئي وفقًا للمساحة المحددة في الطلبات المقدمة من المواطنين، لحين انتهاء لجان البت من أعمالها، وهذا في حالة رغبة المواطن في سداد مبلغ التصالح بالكامل.

وأكد المحافظ أنه في جميع الأحوال لا يترتب على تطبيق نسبة الخصم، النزول عن الحد الأدنى المقرر قانونًا للسعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح، طبقًا لأحكام المادة الخامسة للقانون رقم 17 لسنة 2019.