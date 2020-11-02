محافظ الغربية: تحصيل 799 مليون جنيه من التصالح في مخالفات البناء

أكد الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، اليوم، تلقي ما يقرب من 122 ألفا و887 طلب تصالح في مخالفات البناء، خلال الفترة الماضية بإجمالي 799 مليون جنيه، علي مستوي قري ومراكز المحافظة.

جاء ذلك في إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح وتقنين أوضاعهم.

وأشار "رحمي" إلى أن جميع المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء، وكذلك الوحدات المحلية، شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، وسداد جدية التصالح 25 % من قيمة الرسوم المستحقة، خاصة بعد صدور قرار مجلس الوزراء، بمد فترة تلقى الطلبات بجميع المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء، حتى 30 نوفمبر الجاري.

ونوه محافظ الغربية إلى أن ذلك في ضوء ما تضمنه القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء، بتشجيع المواطنين والتيسير عليهم.

كما قدمت المحافظة، التسهيلات كافة من تخفيض أسعار التصالح مرتين في جميع المستويات بنسبة وصلت إلى 65%، وثلاث مرات في المستوى الرابع.

كما أشار "رحمي" إلى أنه سيتم استلام طلبات التصالح كافة من المواطنين بالمراكز على مدار أيام الأسبوع وخلال أيام العطلات الرسمية، مهما كانت المستندات، وإعطاء فترة لاستكمال المستندات المطلوبة خلال شهرين.