بلاغ طالبة يتسبب في القبض على مرشحة خاسرة بـ"النواب" بتهمة تسهيل الدعارة

تمثل الآن المحامية "جميلة. ب. ا"، المرشحة الخاسرة بانتخابات مجلس النواب عن إحدى دوائر كفر الشيخ، أمام النيابة العامة في كفر الشيخ، للتحقيق فيما نُسب إليها من قيامها بتسهيل الدعارة، واستقطاب الفتيات لتقديمهن لراغبي المتعة من الأثرياء العرب.

وكان المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، أمر في مارس الماضي، بفتح تحقيق في شكوى تقدمت بها طالبة جامعية، تقيم بإحدى المدن ضد محامية، اتهمتها فيها بالابتزاز وتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، لاستقطاب راغبي المتعة الحرام، ومحاولة إرغامها على جذب فتيات لتقديمهن لأثرياء عرب.

وحينها كلف المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، مدير النيابة بفتح التحقيقات في بلاغ الطالبة الجامعية، والاستماع لأقوالها في جلسة تحقيق، واتخاذ اللازم نحو الأمر.

وأكدت الشاكية "ر.أ"، 20 عاما، أن "ج. ب"، محامية، في أثناء عملها بمحكمة بيلا، استقطبتها بحجة تزويجها لأحد الأشخاص، ونشأت بينهما صداقة، وفي أثناء تواجدها في المحكمة استخدمت المشكو في حقها هاتفها المحمول وحصلت على صور خاصة بها خلسة دون علمها.

وأضافت الطالبة في بلاغها إلى أن المحامية المشكو في حقها، هددتها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، بغرض ابتزازها وتهديدها، ما لم ترضخ لرغباتها، وتعمل على استقطاب الفتيات لممارسة الرذيلة بمكتبها وشقتها الخاصة، واستخدامها في الشهادة الزور، ضد الأشخاص الذين تحرر ضدهم المشكو في حقها محاضر، بغرض ابتزازهم.

وأوضحت الطالبة العشرينية في بلاغها، أنها لم تجد أمامها سوى مسايرة المتهمة حتى حصلت على تسجيلات صوتية خلال عدة محادثات تليفونية بينهما، وقدمت "فلاشة" بها تسجيلات صوتية لمحادثات هاتفية بينها، والمحامية المشكو في حقها.

وكان مصدر أمني، قال إنه جرى القبض على "جميلة. ب. ا"، محامية، مرشحة خاسرة بانتخابات مجلس النواب، عن إحدى دوائر محافظة كفر الشيخ.

وأصاف المصدر، لـ"الوطن"، أن المحامية دخلت لمقر النيابة الكلية بكفر الشيخ، وفي يديها كلابشات للتحقيق معها، بناء على أذن نيابة، صادر بضبطها وإحضارها في شهر مارس الماضي، في البلاغ رقم 277 لعام 2020، من إحدى الفتيات التي أكدت أن المحامية استقطبتها وغيرها من الفتيات؛ لممارسة أعمال الدعارة مع أثرياء عرب مقابل أموال.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك"، قد تداولوا منذ أشهر، فيديو مسجل به اعترافات عددا من الفتيات، أكدن خلاله استقطاب المحامية المتهمة، لهن لممارسة الدعارة، مقابل أموال مع الأثرياء العرب.