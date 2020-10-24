نيابة كفر الشيخ تخلي سبيل أشقاء "مرشح" عقب اتهامهم في "شروع بالقتل"

أصدرت النيابة العامة بمركز الحامول التابع لمحافظة كفر الشيخ، اليوم، قراراً بإخلاء سبيل أشقاء برلماني سابق والمرشح على المقعد الفردي بالدائرة الثانية ومقرها الحامول والبرلس وسيدي سالم، عصام عبد الغفار، وهم حاتم عبد الغفار رئيس غرفة كفر الشيخ التجارية، وأحمد عبد الغفار المحامي، والمهندس عبد الله عبد الغفار، في البلاغ المقدم من النائب إبراهيم القصاص، عضو مجلس النواب والذي اتهم فيه النائب وأشقائه وأخرين بمحاولة الشروع في قتله منذ أكثر من عام.

واستمعت النيابة العامة بالحامول للمرشح وأشقائه، في البلاغ المقدم ضدهم بالشروع في قتله عن طريق حل صماويل عجل السيارة الخاصة به، بعدما تنازل عن اتهام آخرين بينهم شخصيات عامة، وعدل النائب أقواله وتنازل عن جميع الاتهامات الموجهة لتلك الشخصيات إلا البرلماني السابق وأشقائه، فاستدعتهم النيابة للاستماع لأقوالهم.

وأدلي مقدم البلاغ بأقواله في المحضر، لتصدر النيابة قرارها باستدعاء البرلماني السابق، وأشقائه الثلاثة للاستماع في التهم الموجهة إليهم من الشروع بقتل البرلماني، وأصدرت النيابة العامة بالحامول قرارها بإخلاء سبيل المرشح لإنتخابات مجلس النواب وأشقائه.

وكان البرلماني الحالي ابراهيم القصاص، قد تقدم ببلاغ قديم ضد المرشح الحالي وأشقائه وأشخاص كثيرين بينهم شخصيات عامة، يتهمهم بالشروع في قتله عقب تعرضه لحادث، مؤكدا انهم تآمروا عليه وحلوا "صواميل السيارة"، لمحاولة قتله، ومنذ ايام تنازل عن اتهام بعض الاشخاص الا المرشح وأشقائه فاستدعتهم النيابة العامة لسماع أقوالهم.