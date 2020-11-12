الشناوي يهنئ مخرج "كان مرة في ولد" لفوز الفيلم بمهرجان ياباني

عبّر الناقد الفني طارق الشناوي، عن سعادته بتطور السينما المصرية خلال الفترة الماضية.

وكتب "الشناوي" عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك"، "المخرج سامح علاء حقق لنا سعفة مهرجان كان قبل نحو أسبوعين عن فيلمه القصير (ستاشر)، وهذا يعتبر فخرا كبيرا لنا".

وأضاف: "اليوم المخرج أنطونيوس باسيلي يحقق لنا جائزة من مهرجان ياباني عن فيلمه القصير (كان مرة في ولد)"، مشيراً إلى أن "القادم أفضل.. السينما المصرية رغم كل العراقيل بخير".

يذكر أن فيلم "ستاشر" فاز بجائزة "السعفة الذهبية" كأفضل فيلم روائي قصير من مهرجان كان السينمائي الدولي بدورته الـ73، وهو من إنتاج محمد تيمور ومارك لطفي ويشاركهم أحمد زيان والفرنسي مارتن جيروم، والفيلم فكرة وإخراج سامح علاء، ومن كتابة محمد فوزي.

وكان منتج الفيلم محمد تيمور يطمح في أن يشارك به في مهرجان كان للأفلام القصيرة، ومن جانبه قال محمد تيمور منتج الفيلم في تصريحات سابق لـ"الوطن"، إن المنتج هو الشخص الذي يدير المشروع منذ بداية الفيلم حتى انتهائه، وليست كل الأفلام القصيرة مكلفة، وفكرة الفيلم تدور حول شاب يبلغ من العمر 16 سنة ويجوب شوارع القاهرة.

ومن ناحية أخرى فاز المخرج المصري أنطونيوس باسيلي بجائزة أحسن فيلم قصير في مهرجان Rising Sun الدولي للأفلام باليابان، عن فيلم "كان مرة في ولد"، والذي عقد في الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر في مدينة كيتاكيوشو باليونان، وشارك في المهرجان 35 فيلما مقدما من اليابان ومن شتى أنحاء العالم، ونال إعجاب كل الحضور.