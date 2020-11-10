طارق الشناوي: مهرجان الإسكندرية السينمائي سيئ الحظ

قال طارق الشناوي، الناقد الفني، إن تكريم عزت العلايلي في مهرجان الإسكندرية السينمائي اختيار جيد، والجمهور أعرب عن حبه وتقديره لهذا الفنان، وهذا التكريم ليس نهاية المشوار، ولكن نقول له ننتظر المزيد.

وأضاف "الشناوي"، في مداخلة مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، الثلاثاء، أن المهرجان كرم المخرجة إيناس الدغيدي، والفنان صلاح عبدالله، وأقيمت احتفالية بمئوية الفنان فريد شوقي.

وأشار الناقد الفني، إلى أن مهرجان الإسكندرية السينمائي سيئ الحظ ما بين فيروس كورونا، والطقس السيئ، وربما يلغى حفل الختام، وكأنه مهرجان بلا غلاف، وتم عمل التكريمات داخل فعاليات المهرجان.

وعن الشائعات التي خرجت حول الفنانة عبلة كامل، قال "الشناوي": "حزين جدا إن فنانة أعطتنا كل هذا الجمال وهذه الأعمال، وعندما قررت الابتعاد يتم اقتحام حياتها، معقبا: ليه نضايقها بدل ما نقولها متشكرين يا فنانة، وأنتي في قلبنا، ومش عارف ليه بنعامل العظماء والكبار بمنتهى القسوة".

ويعرض مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، مجموعة من الأفلام المشاركة في مسابقتي الدورة الـ36، التي من المقرر اختتام فعالياتها، الخميس المقبل.

وعلى صعيد مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، عُرض في الساعة 12 ظهر اليوم، الفيلم الألباني "بحيرتي"، الذي يتناول قصة "كريستو"، مراهق ذكي، يجلس على مكتبه في أحد الفصول الدراسية؛ إذ كتب المعلم على السبورة موضوع مقال "بحيرتي"، وهنا يفكر الأول في معنى هذه الكلمات، وهو يكتب "يمكن للبحيرة أن تمنحك كل شيء إذا كنت تعرف فقط كيف تسأل".

وينظر "كريستو" من النافذة، ويتذكر أحداث الأشهر القليلة الماضية، عندما كان يعيش في قرية على حافة بحيرة برسبا الرائعة، وهي عبارة عن جسم مائي، مقسم على حدود 3 دول من دول البلقان "ألبانيا، ومقدونيا، واليونان"، من أجل إعالة أسرته، مستخدماً قاربه ومعرفته بمياه البحيرة.

وأصبح "كريستو" مهرب طرود المخدرات من الجانب الألباني إلى الآخر المقدوني.

والفيلم من بطولة أريتون بولوزاني، وتريستان هاليالج، وفيدران زيفوليش، وإليا زاهاريا، ولويزا تشوفاني، وبيرس هاسكو، وجولي إميري، وميريانا ديتي، وإخراج جيرج تشوفاني.