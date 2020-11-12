وحيد حامد يقاضي إحدى شركات الاتصالات لاستغلال أفلامه

أقام الكاتب والسيناريست وحيد حامد، دعوى قضائية ضد إحدى شركات الاتصالات، نظرًا لاستغلالها أفلامه دون علمه، وذلك بعرض مشاهد منها ضمن إحدى الإعلانات الخاصة بها.

وقال حامد، لـ"الوطن"، إنه اتخذ الإجراءات القانونية، لوقف عرض هذه الحملة عبر المنصات الإعلامية، إذ تواصل مع كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لاسيما وأنه لم يُجر الحفاظ على حقوقه الملكية والفكرية.

وكانت إحدى شركات الاتصالات صورت إعلانا واستعانت بالفنانة يسرا بطلة العديد من أفلام وحيد حامد، حيث جسدت خلال الإعلان لقطات من أعمالها معه، بينها أفلام المنسي، طيور الظلام وعمارة يعقوبيان.

وتلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أول أمس، شكوى من الكاتب والسيناريست وحيد حامد، ضد إحدى شركات الاتصالات، واتهمها باستغلال مصنف فيلمي مملوك له، في عمل إعلانات لصالح الشركة دون الحصول على إذن مسبق منه.

واعتبر وحيد حامد، أن الشركة اعتدت على الحقوق الملكية والفكرية له، وجرى إحالة الشكوى للتحقيق.

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي أعلن تكريم الكاتب وحيد حامد في الدورة المقبلة التي تحمل رقم 42، وذلك بإهدائه جائزة "الهرم الذهبي التقديرية" لإنجاز العمر.

وكتب وحيد حامد خلال مشواره الفني مجموعة من الأفلام المميزة، بينها دم الغزال عام 2005 من بطولة نور الشريف، معالي الوزير عام 2002 من بطولة أحمد زكي، وطيور الظلام عام 1995 من بطولة عادل إمام، وكتب أيضا أضحك الصورة تطلع حلوة عام 1998 وهو من بطولة أحمد زكي، والنوم في العسل لعادل إمام، وغيرها مجموعة من الأفلام المميزة.

وكتب وحيد حامد للتلفزيون مسلسل الجماعة 1 عام 2010، والجماعة 2 عام 2017، وبدون ذكر أسماء عام 2013، ومسلسل أوان الورد عام 2000 وغيرها.