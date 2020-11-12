فرج عامر: اهتمام كبير من مؤسسة الرئاسة بتوفير لقاح كورونا الجديد

أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية تصريحات الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، التي أكد فيها أن اللقاح الجديد لفيروس كورونا لم نعرف هل سيمنع المرض تماماً أم سيعطي مناعة جزئية تقلل انتشار المرض والإصابة، كما أن اللقاح الجديد من شركة فايزر يقلل الإصابة ويكون أجسام مناعية.

وقال "عامر"، في بيان أصدره اليوم، إن الدكتور محمد عوض تاج الدين طمأن الشعب المصري، عندما أكد أن مصر تعاقدت على 20 مليون جرعة كحد أدنى من لقاح كورونا الجديد، تكفي 40 مليون شخص وتكفي الفئات المستهدفة للتطعيم، وإذا احتجنا جرعات أخرى سنحصل عليها في حينها.

وأضاف أن هذه التصريحات تؤكد الاهتمام الواضح من مؤسسة الرئاسة بمواجهة فيروس كورونا والحرص الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي على صحة المواطنين، مناشدا جميع المصريين الاهتمام بتأكيد "تاج الدين" أن الفيروس لن يختفي قبل عام 2021، ومن الممكن أن يعطي الفيروس أعراضا موسمية في حالة دخول فصل الشتاء، وأن نهاية فيروس كورونا قد تكون في أواخر عام 2021، وأن الإجراءات الاحترازية والكمامات أهم وسائل الوقاية من كورونا.

وناشد فرج عامر جميع المصريين الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مطالبا الحكومة بتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين.