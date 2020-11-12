خبراء بعد اتهامات بريطانيا لقطر بتمويل الإرهاب: العالم فضح الدوحة

تواجه قطر، اتهامات أوروبية بدعمها لجماعات الإرهاب خلال السنوات الماضية وقيامها بتمويل الإرهاب، حيث قررت الشرطة البريطانية فتح تحقيق ضدها بتمويل الإرهاب. وفق ما نقلته "الغارديان"، ظهرت مزاعم إفساد وعرقلة سير العدالة خلال جلسة استماع للمحكمة في لندن يوم أمس الأربعاء في قضية تتعلق بدعوى تعويض قدمها ثمانية لاجئون سوريون ضد بنك الدوحة الذي يقع مقره الأساسي في العاصمة القطرية.

وذكر بن إمرسون، الذي يمثل أربعة من المدعين السوريين، للمحكمة العليا أن التدخل في سير العدالة حصل عبر مضايقة وترهيب وضغط ومراقبة سرية غير قانونية في الخارج والتهديد من قبل رجال مسلحين وملثمين أثناء الليل ومحاولة رشوة وغيرها من الأساليب.

وأشار إلى أن المدعين الذين لم تكشف أسماؤهم، كشفوا أنهم فروا إلى هولندا بعد أن دمرت جبهة النصرة، ذراع القاعدة في سوريا ، التي كانت تسيطرعلى أجزاء من شمال سوريا، حياتهم ومنازلهم. كما أضافوا أنهم يقاضون بنك الدوحة لأنه تم استخدامه لتحويل الأموال إلى الجماعة الإرهابية، وهي منظمة محظورة في المملكة المتحدة.

باحث بالجماعات الإسلامية: قطر تضخ أموال طائلة لتمويل أنشطة الإرهاب فى الدول الغربية

من جانبه قال صبرة القاسمي الباحث في شئون الجماعات الإسلامية إن قطر دولة ترعى الإرهاب و ترعى المؤسسات والجماعات الإرهابية فى الدول العربية و الاسلامية وداخل أوروبا.

وأضاف لـ"الوطن": مؤخرا بدأ نشاط هذه "الدويلة" ضد المجتمع الدولي فى ازدياد ليشمل تمويل ضخم بأموال طائلة لأنشطة هذه المجموعات فى الدول الغربية وهذا ما حذر منه الجميع من قبل ولم تلتفت اليه الدول الاوربية.

وتابع: تسعى قطر بأذرعها الممتدة فى كامل أوربا لتحويل نتيجة التحقيقات الجارية سواء بالترغيب من خلال شراء الذمم ومنح العطايا والهبات أو بالترهيب باستهداف عناصر قريبة من المحققين و السياسيين فى هذه الدول والضغط عليهم بكافة السبل والوسائل والطرق غير المشروعة للوصول إلى النتيجة التى ترجوها.

وقال القاسمي: بالنظر إلى تغلغل اللوبى الإخواني فى كافة المؤسسات الدولية والمؤسسات الحاكمة فى بعض دول أوربا وتأثيرهم علي صناع القرار فى بلدانهم فليست قطر هى الوحيدة، فالتنظيم الدولي ورائهم وحكومة أردوغان وعدد من المنظمات والمؤسسات الدولية والمحلية فى كل دولة تساند التآمر القطرى، فالمسألة أعقد من الدور القطرى، فالمسألة مواجهة بين أهل الخير و أهل الشر، وهى مواجهة تعني أن تكون الإنسانية أو لا تكون.

إخواني منشق: مؤسسة قطر الخيرية في أوربا واجهة لتمويل الجماعات المتشددة

وقال إبراهيم ربيع القيادي الإخواني المنشق والباحث الإسلامي أن مؤسسة قطر الخيرية في أوربا واجهة لتمويل الجماعات المتشددة وقطر تمارس الأنشطة "الخبيثة" من خلف ستار العمل الخيري والمؤسسة القطرية التي تتعدد أنشطتها وتتوزع في عشرات الدول الفقيرة والنامية.

وأضاف لـ"الوطن": أن الجمعيات الخيرية القطرية تمثل غطاءً دأبت الدوحة على استخدامه في التواصل مع الجماعات المتشددة وتمويلها، إضافة إلى كونها وعاء تجتمع فيه تيارات وحركات مناوئة لحكومات هذه الدول في إطار السعي القطري لإيجاد موطئ قدم في أكبر عدد ممكن من دول العالم.

وتابع: جمعية قطر الخيرية كانت واحدة من أهم مصادر دعم وتمويل أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة، وتتعدّد التجاوزات التي مارستها "جمعية قطر الخيرية"؛ التي كان لها دور كبير في تمويل الجماعات الراديكالية المسلحة والمستوردة في الحرب السورية، والجمعية تورطت في فضيحة تتعلق بابتزاز سيدات سوريات ممن فقدن ذويهم في المعارك، فكان بعض القائمين على توزيع المعونات يعملون على الابتزاز الجنسي مقابل تقديم المعونات.