مفاجأة لمدبولي من بورسعيد.. أمريكا وإيطاليا تستوردان "رنجة مصرية"

مفاجأة سارة استقبلها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته لأحد المصانع في محافظة بورسعيد، حيث قال له مالكه إنّه يُصدر "رنجة مصرية" لأمريكا وإيطاليا وجميع الدول العربية، كما يُصدر مئات الأطنان من "السمك المدخن" لأوروبا سنويا.

جاء ذلك خلال تفقد مدبولي، لمصنع "ستار" للأسماك، والمقام على مساحة 14 ألف متر مربع، باستثمارات تتراوح بين 400 إلى 450 مليون جنيه داخل المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

وقال سيد حسين، مالك المصنع، إنّ مصنعه ينتج بعض الأنواع المختلفة من الأسماك المحفوظة، وهي الهارنج، والتونة، والكافيار، مشيرا إلى أنّه يتم إنتاج نحو 75 طنا يوميا من أسماك الهارنج، ويتم طرحه في الأسواق المحلية والدول العربية، كما يتم تصدير الإنتاج إلى عدد من دول الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أنّ المصنع حاصل على موافقة لتصدير الأسماك المدخنة إلى دول الاتحاد الأوروبي، بواقع 3000 طن سنوياً.

وأضاف: "كما يتم تصدير أسماك الرنجة المجهزة إلى الولايات المتحدة، وإيطاليا، ونيوزيلندا، وجميع الدول العربية، كما يتوافر خط إنتاج سمك التونة المصري، الذي يتم جلبه من البحر الأبيض المتوسط، ويتم تجهيزه بخامات مصرية خالصة، حيث تتمتع مصر بتوافر هذا النوع من الأسماك".

ولفت إلى أنّ المعدات والآلات القائمة بالمصنع تنتج 300 علبة تونة في الدقيقة، كما أشار مالك المصنع إلى إنتاج سمك الكافيار بجميع أنواعه في المصنع، وفي الوقت ذاته أشار صاحب المصنع إلى أنّ هناك خط إنتاج آخر لإنتاج زيوت الأوميجا من مخلفات التونة، في مصنع جديد تم تشييده لهذا الغرض.

وناشد مالك مصنع ستار، رئيس الوزراء، دعم صناعة "التونة" في مصر، لتعظيم الاستفادة من توافر الإمكانات اللازمة لذلك، وهو ما أكد عليه الدكتور مدبولي، مشيرا إلى أنّ الدولة تقدم أوجه الدعم والمساندة للقطاع الصناعي الجاد، كما أنّ الحكومة حريصة على أن تقدم الحلول المناسبة للتغلب على المعوقات أمام هذا القطاع، مشيدا بحجم إنتاج مصنع أسماك ستار وتنوعه، ومؤكدا دعم الدولة الكامل لقطاع تصنيع وتعليب الأسماك.