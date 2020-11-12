مدبولي يتابع تطبيق 3 مبادرات حكومية لدعم المواطنين.. إحنا معاك

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته لمحافظة بورسعيد منذ قليل، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمحافظة، لمتابعة سير العمل بالمركز واستعراض الخدمات المقدمة ودورة العمل المُميكنة، التي تبدأ بتقديم الطلبات وانتهاء بالحصول على الموافقات.

ويجري مدبولي حاليا، زيارة إلى محافظة بورسعيد لتفقد تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

تأتي زيارة رئيس الوزراء لبورسعيد، في إطار متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، والوقوف على المعوقات التي قد تواجه تنفيذها، للتغلب عليها.

وخلال تفقده، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندسة رشا محمد، مديرة المركز، حول المبادرات التي يتبناها المركز التكنولوجي، وبينها مبادرة "خدمات حكومية على مدار الساعة"، وتهدف لدعم وتبسيط الخدمات الحكومية وتقليل تكلفة الخدمات والإجراءات الحكومية وتسهيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في الخدمات الحكومية وضمان سرعة وشفافية وكفاءة العمل الحكومية والتواصل مع المواطنين على مدار الساعة، ومبادرة "احنا معاك" لرصد الاستغاثات عبر "السوشيال ميديا" والتعامل معها فوريا وبصفة عاجلة، وإنهائها على الفور، خاصة ما يخص قطاع الصحة وقطاع الكوارث.

وتأتي مبادرة "أهالينا"، التي توفر خدمات استثنائية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والمكفوفين وضعاف السمع، ومنحهم أولوية لإنهاء الخدمة من خلال توفير موظف خاص بهم لاستقبالهم وإنهاء معاملاتهم.

وكان رئيس الوزراء افتتح العمل بالمركز خلال زيارته لبورسعيد في سبتمبر 2019.

واستهل مدبولي ومرافقوه جولتهم بالمحافظة، اليوم، بتفقد وحدة التغيرات المكانية التابعة لمحافظة بورسعيد، واستمع إلى شرح من العاملين بالوحدة عن مراحل رصد المخالفات والتعامل معها، حيث يتلقى المركز تقريرا يوميا يرصد مواقع وإحداثيات التغيرات والمخالفات، وعلى الفور يقوم المركز بإبلاغ المحافظة وإرسال فريق يرصد ويصور المخالفة على الأرض، ثم يلي ذلك تكليف فريق من الحي والجهات الأمنية المعنية لإزالة المخالفة فورا.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء بإثبات إزالات المخالفات والمباني المخالفة بالمحافظات بـ"الصور"، حتى لا يتحول الأمر إلى مجرد رصد للتعديات دون ازالتها من جذورها.