مدبولي يوجّه بدراسة تطبيق منظومة متابعة البناء في بورسعيد بالمحافظات

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته لمحافظة بورسعيد اليوم، بمنظومة مبتكرة للمحافظة لمراجعة إصدار تراخيص البناء، ومتابعة تنفيذ التراخيص، موجها الجهات المعنية بدراسة تطبيقها في جميع المحافظات.

واستمع رئيس مجلس الوزراء، إلى شرح بشأن موقف التصالح في مخالفات البناء بالمحافظة، خلال زيارته لمبنى ديوان عام محافظة بورسعيد اليوم، ومنظومة العمل الجديدة لإصدار تراخيص البناء ومتابعة تنفيذها.

وأشار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إلى أنّ إجمالي عدد المباني بالمحافظة يبلغ 51758 مبنى، وعدد المخالفات وصل إلى 6459 مخالفة بنسبة 12,47%، وبلغت الطلبات المقدمة للتصالح 3638 طلبا، وتم إزالة 2421 مخالفة، والمتبقي من المخالفات يصل عدده إلى 4038 مخالفة.

واستعرض اللواء عادل الغضبان منظومة العمل التي ابتكرتها المحافظة لتطوير أداء عملية إصدار تراخيص البناء ومتابعة تنفيذه، في إطار التحول نحو النموذج المميكن لإصدار تراخيص البناء ضمن توجه الدولة نحو التحول الرقمي، مشيرا إلى أنّ ذلك يتم تنفيذه من خلال لجنة مركزية تختص بمراجعة إصدار تراخيص البناء.

وأوضح أنّه فور إصدار الترخيص يتم تسليم نسخة منه للجنة المركزية لمتابعة تنفيذ تراخيص البناء، التي تتولى التنفيذ على الأرض، حيث تحقق المنظومة قدر أكبر من الحوكمة لمنظومة التراخيص.

وحدد المحافظ الأدوار التي تنفذها اللجنة المركزية لمراجعة إصدار تراخيص البناء، بما تضمه من إدارات ومديريات بالمحافظة، تتمثل في إدارة التخطيط العمراني، والتي تتابع الاشتراطات البنائية، وإدارة التغيرات المكانية والجيومكانية، التي تراجع موقف الأراضي، وإدارة الأملاك والشؤون القانونية التي تبحث الملكية، إلى جانب دور مديرية الإسكان التي تتابع الاشتراطات الفنية، ونقابة المهندسين التي تطابق الأعمال المقدمة، في حين تمنح إدارات المرور والحماية المدنية والكهرباء أكواد الاشتراطات، يلي ذلك دور مدير التنظيم بكل حي والذي يتولى الفحص والاعتماد، إلى جانب دور اللجنة المركزية لمراجعة إصدار تراخيص البناء.

وعرض المحافظ دور اللجنة المركزية في متابعة تنفيذ تراخيص البناء، بما تضمه من إدارات متمثلة في لجنة من الحي (أملاك وتنظيم الحي)، وإدارة الحوكمة والمتابعة وحماية أملاك الدولة، وإدارة المتغيرات المكانية والمساحة، إضافة إلى مديرية الإسكان والمرافق، وجهاز المشروعات، وشرطة المرافق والحماية المدنية، وشبكة معلومات المرافق.