8 معلومات عن حفيد عمر الشريف.. "مثلي الجنس"

رغم رحيله إلا أن الفنانة العالمي عمر الشريف ما زال حاضرا في أذهان جمهوره الذين لا ينسون إبداعاته، ومؤخرا أعلن عمر جونيور حفيد الفنان الراحل عن انضمامه للموسم الثالث من المسلسل الإسرائيلي "The Baker and The Beauty".

وفي التقرير التالي نستعرض أبرز المعلومات عن الفنان عمر جونيور حفيد عمر الشريف:-

- والده هو طارق عمر الشريف.

- حفيد عمر الشريف وفاتن حمامة.

- ولد 28 نوفمبر 1983 لأب مسلم وأم يهودية.

- اعترف بأنه مثلي الجنس منذ سنوات، ويفخر بذلك على صفحته بموقع الصور إنستجرام.

- نشر عمر رسالة عبر صفحته على "إنستجرام" لتوعية الناس من فيروس كورونا، وأرفقها بصورة جدته فاتن حمامة وكتب، "سنقول لنا فاتن حمامة إن نتحد ونبقى في المنزل.. وإن لا نكون أنا نيون.. كمصريين فخورين سوف نهزم هذا الفيروس".

- شارك أيضا في فيلمي المسافر وحسن ومرقص من بطولة جده عمر الشريف.

- شارك كممثل في 9 أعمال أولها مسلسل "وجه القمر" عام 2000، وكان عمره وقتها 17 عاما.

- حصل على درجة الماجيستير في السياسة المقارنة من كلية لندن للاقتصاد، كما درس الفنون المسرحية في معهد لي سترابيرج .

"The Baker and The Beauty" مسلسل رومانسي كوميدي إسرائيلي، يحكي قصة الحب بين خباز بسيط ونجمة عالمية، وعُرض الموسم الثاني منه للمرة الأولى في 9 مايو 2017.

يعد "عمر" حفيد الفنانين عمر الشريف وفاتن حمامة، حيث تزوجا عام 1955 بعد قصة حب كبيرة تعد من أعظم قصص الحب في تاريخ السينما المصرية، ومثلا معا العديد من الأفلام أولها صراع في الوادي، وآخرها نهر الحب، وقد تحول عمر الشريف إلى الإسلام من أجل الزواج بها، وأنجب منها ولدًا وحيدًا هو طارق الشريف الذي ظهر بعمر الثامنة في فيلم دكتور جيفاغو.

في أوائل الستينيات التقى عمر الشريف بالمخرج العالمي دافيد لين، والذي اكتشفه وقدمه في العديد من الأفلام، ومع انشغال عمر بالعالمية بدأ في إهمال زوجته وبيته مما أدى إلى انفصاله عن فاتن حمامة في منتصف السبعينيات، ثم تطلقا عام 1974، وبعد ذلك لم يتزوج عمر الشريف أبدًا.