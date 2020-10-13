منى زكي عن منحها جائزة فاتن حمامة: فخورة بانتمائي للفن والسينما

عبّرت الفنانة منى زكي، عن سعادتها لاختيارها من قبل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لمنحها جائزة فاتن حمامة للتميز، في الدورة 42، المقرر إقامتها خلال الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر المقبل.

وقالت منى زكي، في تصريحات صحفية، إن اختيارها للتكريم بجائزة عظيمة تحمل اسم الفنانة الكبيرة فاتن حمامة من مهرجان القاهرة العريق، يجعلها تشعر بالفخر والسعادة والامتنان لكل مجهود بذلته طوال سنوات عملها بالفن، ولكل زميل ومخرج وكاتب وعامل في هذه المهنة كان سببًا في هذه اللحظة التي لن تنسى.

وأضافت، "سأظل فخورة بانتمائي للفن والسينما المصرية، وأتمنى أن أكون قد ساهمت ولو بجزء بسيط في دعم هذه الصناعة المهمة ووصولها للمكانة اللائقة".

ووعدت منى زكي، جمهورها بأنها ستبذل قصارى جهدها حتى تستمر ريادة الفن المصري، وتأثيره العظيم في الشعوب.

ومن جانبه قال رئيس المهرجان محمد حفظي، في بيان صحفي: إن منى زكي هي نجمة جيلها بامتياز، والنموذج المثالي لصورة المرأة في السينما المصرية، استطاعت باختياراتها الذكية أن تحقق المعادلة وتجمع بين القيمة الفنية والجماهيرية، دون أن تنجر لتقديم أعمالًا لمجرد التواجد.

وأكد "حفظي"، أنها تعرف دائمًأ متى تقول لا، ولذلك تحتفظ ببريقها ونجوميتها بالإضافة إلى احترام وتقدير الجمهور حتى إذا غابت بعض الوقت.

وفي سياق مختلف، قالت منى زكي، إنها تحب السينما والعمل بها، ولكن ابتعادها عنها لمدة 4 سنوات بالنسبة لها "أمر يخض"، بحسب تعبيرها.

ولفتت، إلى أن فيلمها الجديد "الصندوق الأسود" كان صعبًا جدًا، ويعتمد على التلقائية في التمثيل وحركة الكاميرا.

وأضافت "زكي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يُعرض على شاشة "on e"، مع الإعلامية لميس الحديدي، أن فيلم الصندوق الأسود يتضمن بعض مشاهد العنف، مشيرة إلى أن تصوير العمل انتهى قبل انتشار أزمة كورونا المستجد "كوفيد19".

وأوضحت، أنه مع انتشار الفيروس كانت تصور مسلسل آخر مع المخرج تامر محسن، ولكن لم يُعرض في الموسم الرمضاني الماضي بسبب عدم اكتمال تصويره نتيجة تفشي فيروس كورونا، حيث كان من المفترض أن يحضر ممثلون من الخارج لتصوير العمل، لكن الجائحة العالمية حالت دون ذلك، لافتة إلى أن المسلسل قد يُعرض في الموسم الرمضاني المقبل.

وأكدت "زكي" أنها سعدت كثيرًا بالعمل في فيلمها الجديد مع عدد من النجوم الشباب، ومنهم الفنان مصطفى خاطر، والذي يمتلك قدرات في التمثيل التراجيدي رغم أنه فنان كوميدي، إضافة إلى الفنان محمد فراج والذي لديه الكثير من القدرات الفنية والموهبة.

وأطلقت الجهة المنتجة لفيلم "الصندوق الأسود" للمخرج محمود كامل، وبطولة الفنانة منى زكي، الملصق الدعائي للفيلم، تمهيدًا لطرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة، وبدت ملامح الذعر على ملامح منى زكي في الملصق، وظهر وجهها ملطخًا بالدماء في إشارة إلى تعرضها لاعتداء جسدي، وتتعرض لمحاولة سرقة منزلها في مطلع أحداث الفيلم، حيث تحاول إنقاذ نفسها والفرار منه، وتتوالى الأحداث في أجواء من الإثارة والتشويق.

وتعود منى زكي للسينما بهذا الفيلم بعد غياب 4 أعوام، ويشاركها البطولة كل من محمد فراج، ومصطفي خاطر، وشريف سلامة، وأسماء جلال، وسيناريو وحوار أحمد الدهان، وإنتاج شركتي "سينرجي" وأفلام مصر العالمية.