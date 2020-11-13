أسعار الخضروات اليوم الجمعة 13-11-2020 في مصر

تبحث السيدات دائما عن كيفية الحصول على أسعار الخضروات في الأسواق المحلية، ولذلك تقدم "الوطن"، في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة متوسط الأسعار في السوق المصرية اليوم، الجمعة 13 نوفمبر الحالي، والتي تنوعت بين الطماطم والخيار والجزر والفلفل والفاصوليا، على النحو التالي:

ٍسعر الخس

وصل سعر الحزمة 3 كيلو إلى نحو 5 جنيهات.

سعر الفلفل

جاء سعر كيلو جرام الفلفل الرومي البلدي بـ6 جنيهات.

سعر القلقاس

بلغ سعر كيلو جرام القلقاس نحو 12 جنيهًا.

سعر الكرنب

وصل متوسط سعر حبة الكرنب إلى 22 جنيهًا.

سعر الثوم

وصل سعر كيلو جرام الثوم إلى 27 جنيهًا.

سعر خس كابوتشي

تراوح سعر القطعة الواحدة من الخس الكابوتشي اليوم بين 5 و12 جنيها.

سعر الفاصوليا

تراوح سعر كيلو جرام الفاصوليا بين 14 و22 جنيهًا.

سعر البنجر

وصل سعر كيلو جرام البنجر إلى 12 جنيها.

سعر البطاطس

تراوح سعر كيلو جرام البطاطس اليوم بين 1.5 و6 جنيهات.

سعر الطماطم

تراوح سعر كيلو الطماطم من 8 جنيهات إلى 11 جنيها.

سعر الفلفل الألوان

جاء سعر كيلو جرام الفلفل الألوان بـ16 جنيهًا.

سعر البامية

بلغ متوسط كيلو جرام البامية 22 جنيهًا.

سعر الكوسة

تراوح متوسط سعر كيلو جرام الكوسة بين 5 و7 جنيهات.

سعر الخيار

بلغ سعر كيلو جرام الخيار 10 جنيهات.

سعر الباذنجان

تراوح سعر كيلو جرام الباذنجان البلدي والرومي اليوم بين 4 و6 جنيهات.

سعر الليمون البلدي

وصل سعر كيلو جرام الليمون البلدي اليوم إلى 6 جنيهات.

سعر الجزر

تراوح سعر كيلو جرام الجزر اليوم بين 3 و6 جنيهات.

سعر الملوخية

وصل سعر كيلو جرام الملوخية اليوم إلى 5 جنيهات.

أسعار البصل

بلغ متوسط سعر البصل اليوم 5 جنيهات للكيلو جرام.