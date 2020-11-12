رئيس الوزراء يزور مصنع "ستار" للأسماك ببورسعيد

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مصنع "ستار" للأسماك، المقام على مساحة 14 ألف متر، باستثمارات تتراوح ما بين 400 إلى 450 مليون جنيه، خلال جولته بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

ورافق "مدبولي" اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان.

وقال سيد حسين، مالك المصنع، إن مصنعه ينتج بعض الأنواع المختلفة من الأسماك المحفوظة، وهي: "الهارنج، والتونة، والكافيار"، مشيرا إلى أنه سيتم إنتاج نحو 75 طنا يوميا من النوع الأول، ويطرح في الأسواق المحلية والدول العربية، كما يصدر الإنتاج إلى عدد من دول الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن المصنع حاصل على موافقة لتصدير الأسماك المدخنة إليهم، بواقع 3 آلاف طن سنويا.

كما يتم تصدير أسماك الرنجة المجهزة إلى الولايات المتحدة، وإيطاليا، ونيوزيلاندا، وجميع الدول العربية، كما يتوافر خط إنتاج سمك التونة المصري، الذي يجلب من البحر الأبيض المتوسط، ويجهز بخامات مصرية خالصة؛ إذ تتمتع مصر بتوافر هذا النوع من الأسماك، لافتا إلى أن المعدات والآلات القائمة بالمصنع تنتج 300 علبة تونة في الدقيقة.

وأشار مالك المصنع إلى أنه سيتم إنتاج سمك الكافيار بجميع أنواعه في المصنع، منوها بأن هناك خط إنتاج آخر؛ لإنتاج زيوت الأوميجا من مخلفات التونة، في مصنع جديد شيد لهذا الغرض.

وناشد سيد حسين رئيس الوزراء، دعم صناعة "التونة" في مصر، لتعظيم الاستفادة من توافر الإمكانات اللازمة لذلك، وهو ما أكد عليه الدكتور مصطفى مدبولي، مشيرا إلى أن الدولة تقدم أوجه الدعم والمساندة كافة للقطاع الصناعي الجاد.

وأكد "مدبولي" أن الحكومة حريصة على أن تقدم الحلول المناسبة للتغلب على المعوقات كافة، أمام هذا القطاع؛ مشيدا بحجم إنتاج مصنع أسماك ستار وتنوعه، مشددا على دعم الدولة الكامل لقطاع تصنيع وتعليب الأسماك.