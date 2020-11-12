السيطرة على حريق أسفل الطريق الإقليمي ببنها

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق شب، اليوم، فى كمية من المخلفات أسفل الطريق الإقليمي بمدينة بنها.

تلقى رئيس مدينة بنها، إخطارًا بنشوب حريق أسفل الطريق الإقليمي وعلى الفور تم الدفع بسيارة إطفاء وجرى إخماد النيران التى تبين اندلاعها في كمية من المخلفات والقمامة أسفل الكوبرى.

وكانت قوات الحماية المدنية بالقليوبية سيطرت علي حريق شب داخل شقة سكنية بأحد الأبراج السكنية بمدينة شبرا الخيمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

في وقت سابق تمكنت الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب في مخبز سياحي بمنطقة السوق العشوائي بمنشية النور ببنها في محافظة القليوبية، إثر تسرب الغاز من الأنابيب المستخدمة في تشغيل الفرن وسماع صوت انفجار مما أثار حالة من الفزع لدى المواطنين المتواجدين بالسوق، وهرعت سيارات الإطفاء والإسعاف للمكان وتمت السيطرة على الموقف دون إصابات أو خسائر في الأرواح وسط مطالبات من الأهالي بنقل السوق وإنهاء حالة العشوائية بالمنطقة التي تشهد تواجد الباعة والأسواق العشوائية.