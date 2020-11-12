صور.. "الأهالي مسكوهم".. ربط لصين سرقا تاكسي بالمنوفية في أحد الأعمدة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في محافظة المنوفية، صورا لاثنين من اللصوص تم ربطهما في أحد أعمدة الإنارة بمركز السادات بدائرة المحافظة، بعد انقلاب تاكسي بهما، كانا قد اعتديا علي سائقه وسرقاه منه بعد تهديده.

ويظهر في الصور التاكسي الذي يحمل أرقام "م ط م 2925"، مهشما نتيجة انقلابه، في أثناء محاولة المتهمين سرقته والهروب به.

وأكد أحد شهود العيان أن المتهمين أوقفا سائق التاكسي وضرباه بطعنات في الجسم، وسرقا التاكسي منه، موضحا أن أحد السائقين في سيارة أخرى شاهد الموقف، وجرى خلفهما لإيقافهما، بعد رؤيته لهما وهما يعتديان علي السائق.

وأضاف شاهد العيان، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه في أثناء مطاردة قائد السيارة الأخري للتاكسي المسروق، ضيق عليهما حتى خرجا على مكان مرتفع، وانقلب التاكسي وهما بداخله، ما أدى إلى تعرضهما لبعض الإصابات والكدمات في الجسم.