محافظ المنوفية يحيل واقعة سرقة مصنع تدوير قمامة بمنوف للنيابة

أحال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عدد من العاملين بمصنع تدوير القمامة بمنوف إلي النيابة العامة لإعمال شئونها حيال واقعة سرقة عدد 2 بنطة شاكوش الحفار الخاص بالمصنع وكذا سرقة موتور سير RDF الخاص بالخط الجديد ، بما يعد إهداراً للمال العام .

جاء ذلك بعد إطلاع الادارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة علي مذكرة رئيس الوحدة المحلية بمنوف بشأن ما ورد من مدير المصنع والذي قام بتحرير مذكرتين ضد عدد 2 من عمال المصنع فى واقعة سرقة عدد 2 بنطة شاكوش الحفار الخاص بالمصنع وزنها 125 كجم وطولها 1 متر وقطرها 3 بوصة ، وكذا واقعة سرقة موتور سيرRDF الخاص بالخط الجديد .

هذا وقد أكد محافظ المنوفية علي أننا مستمرين في مكافحة كافة أوجة الفساد والتصدي بكل حزم للمخالفين واتخاذ إجراءات رادعة حفاظاً علي حقوق المواطنين ، مشدداً علي تطبيق القانون علي الجميع دون إستثناء للحفاظ علي المال العام .