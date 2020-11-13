فى 9 نقاط.. تعرف على كيفية تنشيط سياحة السفاري بجنوب سيناء

قال أحمد الشيخ، رئيس شعبة السياحة والفنادق بجنوب سيناء، إن الشعبة أعدت أجندة عمل لتنشيط سياحة السفارى والمخيمات بجنوب سيناء، مضيفا أنه تم رفع مذكرة إلى هشام خضير رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية للعمل على تقنين أوضاع أصحاب تلك الأنشطة السياحية غير المرخصة، كما ستتم مخاطبة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء للعمل على تنفيذها خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن أجندة العمل تضمنت ما يلى:

1 - ضرورة تقنين أوضاع سناتر الدراجات البخارية "الموتسيكلات" والمخيمات من خلال إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة تلك الأنشطة وفقا للقانون.

2 - العمل على تسهيل الحصول على تراخيص الدراجات البخارية الرباعية الدفع وسرعة إحلال وتجديد تلك الدراجات طبقا لقانون المرور.

3 - العمل على تيسير دخول قطع غيار الدراجات البخارية من نفق الشهيد أحمد حمدي، وتخفيف معاناة أصحاب السناتر فى إرسال قطع غيار تلك الدراجات البخارية من القاهرة إلى شرم الشيخ.

4 - مخاطبة الجهات التنفيذية بمجالس مدن محافظة جنوب سيناء، لإنشاء بنية تحتية لسناتر الدراجات البخارية من كهرباء ومياه وصرف صحى

5- إعادة هيكلة الرسوم المقررة على أنشطة سفارى الدراجات البخارية والمخيمات والتى تم فرضها على أصحاب الأنشطة فى الفترة السابقة خاصة مع وجود ركود سياحى عالمى منذ بداية العام الجارى جراء كورونا.

6 - العمل على ضم انشطة سياحة سفارى الدراجات البخارية لأجندة المناسبات والمسابقات الموسمية لممارسة نشاطات مشاهدة الطيور وتسلق الجبال وسياحة المخيمات فى الصحراء.

7 - العمل على إدماج المصريين من أبناء الوادى مع أشقائهم من بدو المناطق السياحية، فى شراكة مجتمعية حقيقية تقوم على الاستفادة المتبادلة

8 - العمل على قيام شريحة جديدة من العاملين بالسياحة المصريين الملمين بطبيعة البلاد فى سياحة السفارى للقضاء على احتكار الأجانب لهذا النمط السياحى.

9- العمل على تنمية تلك الأنشطة ووضعها ضمن أنشطة السياحة البيئية والتى تعتبر من أدوات الجذب السياحى لنشاط السياحة الصحراوية بجنوب سيناء.