لتنشيط حركة السياحة لمصر.. سفير جورجيا يتفقد المناطق السياحية بالغردقة

أجرى سفير جورجيا جولة تفقدية اليوم، لعدد من المناطق السياحية، ومطار الغردقة الدولي والمتحف، لبحث صور التعاون السياحى المشترك لتنشيط حركة السياحة إلى مدن محافظة البحر الأحمر، رافقه أيمن البحراوى مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة.

بدأ الوزير جولته بمتحف الغردقة تفقّد خلالها معروضات المتحف المتنوعة والفريدة من حقبات تاريخية متعددة "فرعونية، رومانية قبطية، إسلامية، مصري حديث" إضافة إلى المعرض الخاص بمقتنيات الملك توت عنخ آمون والإجراءات الإحترازية الوقائية المتبعة داخل المتحف.

ثم أجرى السفير جولة تفقدية لمطار الغردقة لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية المعتمدة طبقا لمنظمة الصحة العالمية منذ وصول الطائرة وركوب الأتوبيسات وصالات الوصول وقياس درجات الحرارة من خلال الكاميرات الحرارية والالتزام بالعلامات الارشادية وكذلك الحفاظ على التباعد الاجتماعى والزامهم بارتداء الكمامات.

واطلع على سبل تعقيم الحقائب بمواد التعقيم فى أماكن تواجد الركاب بصالات السفر والوصول، كما استمع لشرح من مسئولى الحجر الصحى بمطار الغردقة وأشاد بدورهم فى توفير كافة التسهيلات اللازمة و سرعة إنهاء اجراءات الحجر الصحي مع ضرورة التأكد من وجود الإعتمادات الطبية المطلوبة بسلبية تحليل الPCR لجميع الركاب القادمين وعمل تحليل ال PCR بمنطقة الحجر الصحى بالمطار للركاب الذين لم يخضعوا للمسحة قبل مجيئهم.

واستكمل السفير الجولة التفقدية بزيارة بعض الفنادق السياحية للوقوف على الإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة وإجراءات التطهير والتعقيم التى تتم بصفة مستمرة وفقا للمعايير التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووفقا للمواد التي أقرتها وزارة الصحة والسكان، وشاهد تعامل العاملين بخدمة الغرف وما يتم تطبيقه من إجراءات وكيفية التعامل فى حالة ظهور حالات إيجابية بمكان الحجر الصحى والإطمئنان حول توفير كافة الأحتياجات بغرف الحجر.

وأشاد السفير بجدية التدابير الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها الحكومة المصرية لاستئناف الحركة السياحية إلى مصر، كما أثنى على التزام الفنادق بتطبيق هذه الإجراءات بصورة سليمة.