فيديو.. حزن وبكاء مي عز الدين في مشهد وفاة والدها بـ"خيط حرير"  

ردود فعل كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، أحدثتها الفنانة مي عز الدين، عقب حلقة "خيط حرير"، ومشهد وفاة والدها خلال أحداث المسلسل، وذلك من خلال الأغنية التى تم تقديمها مع المشاهد المؤثرة، التي تفاعل مع الجمهور.

أغنية "ناقصني أمان"، من كلمات الشاعر أحمد شكري، وألحان مصطفي شكري، وتوزيع موسيقي أحمد أمين، وغنتها المطربة الشابة نورهان المرشدي.

وتذيع قناة ON، حلقات مجمعة مساء اليوم الخميس، في الساعة الساعة السابعة، حيث سيتم عرض من الحلقة الرابعة وحتى الثامنة، وسيتم إعادة الحلقات المجمعة يوم السبت عبر قناة On Drama، في الساعة الثانية ظهرا.

ويشارك فى بطولة المسلسل بجانب مي عز الدين، كل من محمود عبدالمغني وسوسن بدر ونيقولا معوض ومي سليم وهنادي مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ومحمد علي رزق، وولاء الشريف، وعبدالرحيم حسن وحنان سليمان، وأحمد صيام، وأحمد خليل، وحنان سليمان وياسمين رحمي، ويوسف عثمان وممدوح الشناوي، وحازم سمير، ومن إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج إبراهيم فخر.

مي عز الدين والمخرج إبراهيم فخر، إذ قدما سويًا مسلسل "حالة عشق" في عام 2015، ومسلسل "رسايل" عام 2018، ومسلسل "وعد" عام 2016، والثالث مع مؤلف العمل محمد سليمان عبد الملك.

يذكر أن آخر الأعمال الدرامية التي قدمتها الفنانة مي عز الدين، مسلسل "البرنسيسة بيسة"، من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج أكرم فريد، وإنتاج شركة "سينرجي"، وشارك في بطولته كل من "بوسي، أمير المصري، محمد أنور، سليمان عيد، إيمان السيد، حجاج عبدالعظيم، حسام داغر، سامي مغاوري، ضياء الميرغني".