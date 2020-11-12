مزيكا تطلق برومو "يا بخته" لهاني شاكر وأحمد سعد

طرحت شركة مزيكا، البرومو الرسمي، لأغنية "يابخته" الجديدة، التي تجمع أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، والنجم أحمد سعد، والمقرر طرحها قريبا.

ويعتبر هذا الدويتو، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث انتهى الفنان هاني شاكر من تسجيله مع الفنان أحمد سعد، وذلك داخل أحد الاستوديوهات بالدقي.

أغنية "يا بخته"، كلمات أحمد إبراهيم وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى محمود صبري.

وكان المطرب أحمد سعد، أشاد مؤخرًا بالعرض المسرحي "صباحية مباركة"، التي يلعب بطولتها علي ربيع وأوس أوس.

وكتب "سعد" على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، قائلًا "امبارح كنت في مسرحيه صباحية مباركة بصراحه ضحك موووووت، مسرحية خطيرة، أنا فخور بكل أبطال العرض، حقيقي انتو تشرفوا، على ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التونى، وملك ياسر، ونيللى محمود، ومحمد مغاورى، ومحمد منصور، وجابر فراج، وهانى فاروق، وضحى نصر الدين، وآلاء على، ونيرة عارف، وصميدة، وهى من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، وديكور دكتور محمود سامي".

وأعلن النجم أحمد سعد عن تعاقد فني وإداري مع تامر عبد المنعم رئيس مجلس إدارة شركة "PMG"، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وبموجب الاتفاق، يتولى تامر عبد المنعم إدارة النجم أحمد سعد، والإشراف على تنسيق وتنظيم حفلاته فى جميع دول العالم.

ونشر أحمد صورة تجمعه مع تامر عبد المنعم، وعلق قائلًا "تم بحمد الله التعاقد مع تامر عبدالمنعم لإدارة أعمالي الفنية وانتظروا أقوى الأعمال الفنية قريبًا".