رزان جمال بطلة "ما وراء الطبيعة".. فرصتها الكبرى ظهرت مع فيلم فرنسي

حقق مسلسل ما وراء الطبيعة نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية منذ بدء عرضه مع مطلع الشهر الجاري عبر منصة "نتفليكس"، وشارك في بطولة المسلسل الفنان أحمد أمين، والفنانة اللبنانية رزان جمال والمسلسل من إخراج عمرو سلامة.

وتستعرض "الوطن" أبرز المعلومات عن الفنانة اللبنانية رزان جمال والتي جسدت شخصية "ماجي" خلال أحداث المسسلسل، و "رزان" بدأت مشوارها الفني منذ طفولتها حينما كانت تبلغ 6 سنوات في عدد من الإعلانات التجارية، ومع بلوغها خمسة عشرة عاما عملت كـ"موديل" بعدد من الإعلانات التجارية.

عام 2010 جاءت الفرصة الكبيرة لـ "رزان جمال" عندما شاركت في الفيلم الفرنسي "carlos" والذي لاقى اهتماما كبيرا من النقاد فور عرضه، وسرد الفيلم قصة فنزويلي يدعى إليتش راميريز سانشيز والذي أنشأ منظمات إرهابية بمختلف أنحاء العالم، داهمت مقر الأوبك في عام 1975 حتى تم القبض عليه من قبل الشرطة الفرنسية.

وفي عام 2012 شاركت في الفيلم الإنجليزي Flying Blind، وفي العام التالي قدمت رزان شخصية "سلامة" في الفيلم الإماراتي "الجن" مع المخرج الأمريكي توبي هوبر، ومن تأليف الأمريكي ديفيد تولي، وسرد الفيلم قصة زوجان شابان يعودان إلى بلدهما الأم ويسكنان شقةً في رأس الخيمة بالإمارات العربية المتحدة، ويعتقد الزوجان أن حياتهما مستقرة، إلا أنهما يكتشفان بعد ذلك أن جيرانهما ليسوا بشرًا بل هم من الجان، ويبدآن معًا في رحلة اكتشاف حقيقة "الجان" الذي يحاول النيل منهما.

وحينها وصفت رزان جمال تجربة مشاركتها في "الجن" بأنها مثيرة وفيها الكثير من التحدي لدرجة استعانتها بمعالج روحاني لشفائها من آثار المشاهد المرعبة التي أدتها في مدينة رأس الخيمة في الإمارات.

وفي عام 2014 كانت التجربة الأولى لـ "رزان جمال" في السينما الأمريكية من خلال مشاركتها بفيلم "A Walk Among the Tombstones"، وجاء الفيلم من تأليف وإخراج سكوت فرانك، وشارك في بطولته ليام نيسون، دان ستيفنز و بويد هولبروك.

وفي عام 2014 تأتي المشاركة الأولى لـ رزان في الدراما المصرية بمسلسل "إمبراطورية مين" والذي شارك في بطولته هند صبري، محمد شاهين والفنان الراحل عزت أبو عوف، وجاء المسلسل للمخرجة مريم أبو عوف، وفي عام 2015 شاركت بالفيلم الفرنسي "Don't Tell Me the Boy Was Mad" من إخراج Robert Guédiguian، وجسدت من خلاله شخصية "أناهيت".

وفي نفس العام شاركت بمسلسل "سرايا عابدين" أمام يسرا ونيللي كريم، والذي قدمت من خلاله شخصية "أوجيني"، كما شاركت في موسم دراما رمضان الماضي بالمسلسل اللبناني "الشك" من إخراج يعقوب المهنا.

يذكر أن مسلسل ما وراء الطبيعة مأخوذ عن سلسلة روايات بنفس الاسم للكاتب الكبير الراحل أحمد خالد توفيق، وتدور كل حلقة حول الأساطير الشهيرة من روايات "ما وراء الطبيعة".