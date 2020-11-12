الصحة العالمية: 200 لقاح لكورونا.. 10 منها في المراحل النهائية

قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط، إنّ عدد اللقاحات المرشحة لفيروس كورونا المستجد وصل إلى 200 لقاح، بينها 10 وصلت للأطوار النهائية من التجارب السريرية على البشر.

وأضاف الخولي، في حوار لـ"الوطن" ينشر لاحقا، أنّه من المتوقع الوصول للقاح وتوزيعه بكميات محدودة مطلع 2021، ثم التوسع في إنتاجه لتغطية عموم السكان، ومع اقترابنا من تطوير لقاح أطلقنا مرفق كوفاكس، وهي مبادرة عالمية تستهدف ضمان إتاحة عادلة للقاح المضاد لكوفيد-19 فور الانتهاء من تصنيعه والبدء في توزيعه عالميا، بحيث تضمن الدول المنخفضة الدخل فرصة عادلة في الحصول على حصة مناسبة من الإنتاج الأول من اللقاح.

الخولي: الإجراءات الاحترازية هي السلاح الأكثر فعالية في معركتنا مع الجائحة

ولفت إلى أنّ المرفق يضم حتى الآن 156 دولة، وفي الوقت ذاته تتواصل جهود الوصول لعلاج، وتخوض بعض بلدان الإقليم تجارب في إطار فردي لطرق علاجية مختلفة لا تزال قيد التجربة، ما يستدعي الانتباه إلى ضرورة تركيز البلدان على تقوية قدراتها في مجال صناعة اللقاحات والأدوية وتعاونها في هذا المجال، وإلى حين التوصل إلى علاج ناجع وفعال لكوفيد-19 ولقاح مضاد له، تظل الوقاية وتدابيرها البسيطة، هي السلاح الأكثر فعالية في معركتنا مع هذه الجائحة.

وترصد السطور التالية، اللقاحات التي وصلت إلى مرحلة التجارب النهائية من التجارب السريرية، كما يلي:

- لقاح شركة فايزر بيون تك ويُطلق عليه BNT162b2.

- اللقاح الهندي الذي تُصنعه شركة Bharat للتكنولوجيا، ويُطلق عليه اسم COVAXI.

- لقاح نوفافاكس من إنتاج شركة نوفاكس تكنولوجيا حيوية في الولايات المتحدة الأمريكية ويُطلق عليه NVX-COV2373.

- لقاح جونسون أند جونسون من أكبر الشركات متعددة الجنسيات العالمية، ويُطلق عليه jnj-78436735.

- لقاح مودرنا من إنتاج شركة مودرنا الأمريكية المتخصصة في التكنولوجيا الحيوية، ويُطلق عليه اسم MRNA-1273.

- لقاح أكسفورد من إنتاج شركة استرازينكا للأدوية والتكنولوجيا الحيوية، وجامعة أكسفورد، ويُطلق عليه اسم cHadoX1 Ncov-19.

- لقاح سينوفاك من إنتاج شركة أدوية صينية للتكنولوجيا الحيوية، بالتعاون مع مركز الأبحاث البرازيلي بوتانتان، ويُطلق عليه اسم CoronaVac.

- لقاح سينوفارم من إنتاج شركة الأدوية الصينية الحكومية بالتعاون مع معهد ووهان للمنتجات البيولوجية.

- لقاح CanSino من إنتاج شركة أدوية بيولوجية صينية، ويُطلق عليه اسم Ad5-Ncov.

- لقاح سبوتنيك من إنتاج المركز الوطني الروسي للأوبئة والأحياء الدقيقة بالشراكة مع صندوق الاستثمار المباشر الذي تديره الحكومة الروسية، ويُطلق اسمه Sputnik V.