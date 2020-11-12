الصحة العالمية: إضافة اللقاح الروسي إلى قائمة لقاحات الطوارئ

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، بأنها ستضيف اللقاح الروسي "سبوتنيك-V" إلى قائمة اللقاحات الموصى بها للاستخدام في حالات الطوارئ، إذا كان اللقاح يفي بالمعايير اللازمة.

وأضافت لوكالة "سبوتنيك" بأن منظمة الصحة العالمية اتصلت بمركز جامالي لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة المصنع للقاح "سبوتنيك-V"، حيث أعرب المركز الروسي عن اهتمامه بالتقدم بطلب لإدراج لقاح "سبوتنيك-V" في قائمة منظمة الصحة العالمية للقاحات الموصى بها للاستخدام في حالات الطوارئ، إذا تقرر أن المنتج المقدم للتقييم يفي بمعايير الإدراج في القائمة فإن منظمة الصحة العالمية ستنشر النتائج علنا".

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن عملية تقديم البيانات عن اللقاحات أو إدراجها للاستخدام في حالات الطوارئ تعد عملية سرية، يعتمد طول الفترة الزمنية لتقييم البيانات التي يتم الحصول عليها من الشركة المصنعة للقاح وعلى جودة البيانات ومدى استيفائها لمعايير منظمة الصحة العالمية.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية لم توص إلى الآن باستخدام اي لقاح ضد "كوفيد-19" وهي بتواصل مستمر مع المراكز المصنعة للقاحات.

وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من "كوفيد 19"، تم تطويره على يد خبراء مركز جامالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة وتم إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

وتعتبر روسيا أول دولة في العالم سجلت لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد وأطلق عليه اسم "سبوتنيك V" تيمنا باسم أول قمر صناعي في العالم أطلقه الاتحاد السوفيتي عام 1957.