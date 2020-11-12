باحث عن إشعال شخص النار في نفسه: كارت محروق

قال مصطفى أمين، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، تعليقا على إشعال شخص النار في نفسه، بميدان التحرير، إن جماعة الإخوان الإرهابية، تحاول افتعال أي أزمات ومواقف ومحاولات من جانب بعض المصريين المختلين عقليا أو الموظفين سياسيا، في محاولة منها لإثارة الرأي العام، وتأليب المواطنين على الدولة والحكومة، وهذه كلها أمور متوقعة، وهذا الأمر مستمر حتى 25 يناير المقبل.

وأضاف "أمين"، في مداخلة مع برنامج "غرفة الأخبار"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، الخميس، أن الهدف من هذه المحاولات خلق نوعا من أنواع التوتر بين الدولة والمواطن المصري.

وتابع الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، أن "محمد حسني"، الذي أشعل النار في نفسه في ميدان التحرير، يبدو أنه يعاني من مشاكل نفسية، وأزمات مالية، ولديه مشاكل أسرية، وهناك محاولة لاستغلال هذا الأمر، حيث بدأت جماعة الإخوان الإرهابية تصويره على أنه "بوعزيزي مصري"، وهذا أمر عبثي، واستهلكت وأصبحت كارت محروق، وموجة الربيع العربي انتهت لأن القائمين عليها أدركوا أنها أصبحت مستهلكة.

وأشار، إلى أن الجماعة الإرهابية سوف تستخدم كل الأدوات بكافة أنواعها وأشكالها، سواء متعلقة بالعمل السياسي العادي، مثل التشكيك في الانتخابات، أو المحاولات غير المنضبطة مثل استغلال الأمور المالية والأوضاع العقلية لبعض الأشخاص، في محالة لتأليب الناس على الدولة المصرية، وهذا نوعا من أنواع الإفلاس.

ولفت إلى أنه من المتوقع استخدام بعض الأدوات العبثية وعدم الاتزان في الفترة المقبلة، لأن الجماعة تحاول إثارة المواطنين، ولكنها لن تعود مرة أخرى داخل الحياة السياسية المصرية.

يذكر، أن شخص يدعى محمد حسني، أشعل النار في نفسه بميدان التحرير، وقالت زوجته ونجله، إنه يعاني من حالة نفسية غير طبيعية، ودائم الشجار معهما، وكانت زوجته تخاف من الاقتراب منه.