نشأت الديهي: ميدان التحرير أشبه بباريس

أعرب الإعلامي نشأت الديهي، عن سعادته البالغة بتطوير ميدان التحرير، فذكر أنه يُخيل إليه عندما يسير في ميدان التحرير وشارع طلعت حرب بعد أعمال التطوير والإضاءة التي تكللت بها المنطقة، أنه ليس في مصر، موضحًا أن "طلعت حرب" أشبه بباريس، حيث يكاد المكان ينطق ويقول هنا الحضارة.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن تطوير منطقة مثلث ماسبيرو سيغير شكل مصر وذلك في إطار عمليات تستهدف إعادة تشكيل وجه العاصمة التاريخية من جديد.

ونوه بإطلاق شبكة "CNN" العالمية، فيلمًا دعائيًا عن المتحف المصري الكبير، وذلك في إطار شراكة وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي مع الشبكة للترويج للسياحة المصرية، من خلال قنواتها التليفزيونية ومواقعها على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، معقبًا: "نحن لا نجيد تسويق ما بين أيدينا".

يشار إلى أن أعمال التطوير والإنارة في ميدان التحرير، تأتي في إطار المشروع العام لتطوير القاهرة الخديوية، الذي كلف به الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي سيشمل تطوير جميع مناطق القاهرة التاريخية.

الديهي عن انتخابات مجلس الشيوخ: سيحقق أحلام 100 مليون مصري

من ناحية أخرى، علق على انطلاق أولى أيام انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج، مناشدًا الجميع بالنزول والتصويت والمشاركة في هذا الاستحقاق الذي سيُحقق أحلام 100 مليون مصري، "لا نستبق الأحداث، وعلينا أن نعطي الفرصة للناخبين أن يختاروا من يمثلهم بشفافية".

وأعرب عن سعادته بأن قاعدة المشاركة في القرار السياسي سيزداد مع انتهاء انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ، ليشكل مع مجلس النواب قوة مركزية لصنع سياسة تليق بدولة كبيرة بحجم مصر.