ألمانيا: عدد مرضى كورونا داخل وحدات العناية المركزة بلغ 3186 شخصا

قالت الجمعية الألمانية متعددة التخصصات للطب المكثف وطب الطوارئ اليوم، إن عدد مرضى فيروس كورونا المستجد الذين جرى إدخالهم إلى وحدات العناية المركزة في ألمانيا بلغ 3186 شخصا، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق منذ بدء الوباء.

وذكرت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية اليوم أن 56% من المرضى في وحدات العناية المركزة يحتاجون في الوقت الحالي إلى التنفس الصناعي، وذلك من دون التطرق للمزيد.

يُشار إلى أن عدد حالات الإصابة الإجمالي بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا يبلغ حوالي 737 ألفا.