ألمانيا تطلب 100 مليون جرعة من لقاح "فايزر" للوقاية من كورونا

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الألمانية هانو كاوتز، اليوم الأربعاء، أن بلاده تتوقع تلقي 100 مليون جرعة من لقاح شركتي "بيونتيك" و"فايزر"، ضد فيروس كورونا.

وأكد كاوتز، أن ذلك سيجري بموجب اتفاق أبرمه الاتحاد الأوروبي، لتوريد 300 مليون جرعة من اللقاح، وفقا لما وكالة "سبوتنيك".

وقال كاوتز، خلال إحاطة إعلامية: "الحديث في الواقع يدور عن لقاح "بيونتيك". يتعلق الأمر بواقع أن ألمانيا طلبت ما يصل إلى 100 مليون من هذه اللقاحات في الاتحاد الأوروبي، ولكن إذا طلبت جميع الدول الأعضاء أيضًا من جانبها، وذلك لم يكن واضحا بهذا الشكل لفترة طويلة، عندها قد يتغير هذا الرقم بسبب التقارير الحالية، ومن أجل الوصول إلى الـ100 مليون، سنبدأ بمحادثات ثنائية مع الشركة".

وفي وقت سابق، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها وافقت على إبرام عقد رابع لشراء لقاحات ضد فيروس كورونا، مع شركة "بيونتيك" الأمريكية و"فايزر" الألمانية، لشراء ما يصل في المجموع إلى 300 مليون جرعة من لقاحهما ضد "كوفيد-19".

بالإضافة إلى ذلك، وقعت المفوضية الأوروبية بالفعل ثلاثة عقود لشراء لقاحات محتملة ضد فيروس كورونا، مع شركات "أسترازينيكا" و"جونسون آند جونسون" و"سانوفي - جي إس كي".

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن لقاح كورونا الذي أعلنته شركة "فايزر"، سيكلف بريطانيا 588 مليون جنيه إسترليني، وإن كلفة الجرعة أغلى 7 مرات من جرعة لقاح جامعة أكسفورد، الذي لم يعتمد بعد.

وذكرت الصحيفة في تقريرها، أنه "من المرجح أن تكلف جرعة اللقاح الذي ادعت الشركة هذا الأسبوع، أنه فعال بنسبة 90%، ويمكن الموافقة عليه من قبل المنظمين في غضون أسابيع، ما لا يقل عن 15 جنيها إسترلينيا للجرعة الواحدة، ويجب تخزينها في عبوات ثلجية مصممة خصيصا يمكن أن تكلف كل منها حوالي 5000 جنيه إسترليني".

وأضافت: "مع ذلك، فإن اللقاح الذي تنتجه أكسفورد، قد يكلف أقل من 2.23 جنيه إسترليني للجرعة".